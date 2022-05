L’espionatge del CNI a Aragonès agreuja la crisi del Govern amb ERC

Fa només una setmana, quan el Govern va salvar per la mínima la convalidació del reial decret llei de mesures per fer front a la guerra d’Ucraïna, en el nucli dur del president anticipaven que la comissió de secrets oficials, en què compareixeria la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, serviria per aplacar la indignació de l’independentisme, per calmar ERC, soci imprescindible de legislatura. Però l’estratègia, és clar, no ha funcionat. La cap dels serveis d’intel·ligència va passar ahir pel Congrés i, després de donar explicacions als 10 diputats presents i mostrar-los abundant documentació, va deixar més preocupats i amb més dubtes i inquietud Unides Podem i els aliats habituals. Però no només això. La crisi ha empitjorat ostensiblement, perquè Esteban va reconèixer que entre els 18 independentistes vigilats pel CNI, tots ells amb autorització judicial, hi havia el cap de la Generalitat, Pere Aragonès.

De fet, l’oficina del president va llançar un comunicat en què assenyalava que la informació proporcionada «augmenta la gravetat del cas d’espionatge massiu per part de l’Estat espanyol contra les institucions catalanes i l’independentisme» i que s’està davant d’una «vulneració flagrant del dret a la intimitat, de participació política i institucional». Aragonès també va exigir que es desclassifiqui «immediatament» l’autorització judicial per conèixer les motivacions i poder exercir el dret a la defensa i que hi hagi «totes les explicacions públiques sobre aquesta qüestió», i saber qui va donar l’ordre política i qui en tenia constància. Va reclamar una resposta «al nivell més alt». Finalment, va considerar «inajornable» l’assumpció de responsabilitats. La Generalitat pressiona perquè el Govern central promogui destitucions immediates. I no val amb la ja apuntada, la de Paz Esteban. El president ja ha demanat la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Des de la Moncloa, van intentar deslligar-se dels fets per no trencar els ponts amb la Generalitat. «El Govern no coneixia l’espionatge, ni el podia conèixer. Ni l’ha de conèixer. Nosaltres no donem ordre d’espiar ningú. És el CNI el que demana l’autorització al magistrat del Tribunal Suprem i aquest la concedeix», assenyalaven fonts de l’equip del president, Pedro Sánchez. Els serveis d’intel·ligència, però, sí que reporten posteriorment el cap de l’executiu i el seu Gabinet.

En l’executiu es van mostrar confiats que serà possible trobar una sortida a la crisi amb ERC, la més important de tota la legislatura. Però no van anticipar quin serà el mecanisme. El president de la Generalitat va exigir una reunió amb Sánchez, que oficialment ja l’executiu no descarta, com va admetre dimarts passat la portaveu, Isabel Rodríguez. El que sí que va destacar la Moncloa és la seva «aposta ferma per la via del diàleg», que no s’interromp ni es trenca. «Aquesta via funciona i amb ella s’han anat superant les dificultats. No hi ha cap altra opció», van assenyalar sense precisar quines cartes són les que ara farà servir el Govern per redreçar una situació que ha ficat Sánchez en una veritable ratera.

Possible desclassificació

La desclassificació de documents, que demanen els independentistes i Unides Podem, està a sobre de la taula, però no hi ha una decisió presa. «Veurem», responen a la Moncloa a la pregunta de si el Govern farà el pas. La llei de secrets oficials permet a l’òrgan que va declarar una matèria reservada o secreta poder anul·lar aquesta classificació. Aquesta és una clau de la qual disposa el Govern.