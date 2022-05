El president del Govern, Pere Aragonès, ha aprofitat la coincidència amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, a la Reunió Anual del Cercle d'Economia per denunciar la "gravetat" del cas 'Catalangate' l'endemà el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) admetés que ha espiat 18 líders independentistes amb autorització judicial, entre els quals Aragonès. "És urgent que parlem. Això és molt greu", li ha dit mentre esperaven l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que rebrà el Premi a la Construcció Europea. Posteriorment. Sánchez ha respost que sí a la proposta d'Aragonès però no ha concretat una data, fet que pel Govern català "no canvia substancialment res".

En aquesta conversa, el líder d'ERC ha posat sobre la taula la necessitat de trobar-se "cara a cara" amb el cap del govern espanyol per esclarir els fets, segons han indicat fonts de la Generalitat. Sánchez ha respost que sí a la proposta d'Aragonès però no ha concretat una data, fet que pel Govern català "no canvia substancialment res" ja que l'executiu espanyol fa dies que és conscient de la petició. Un cop dins, el president català i espanyol han parlat uns minuts a la terrassa de l'Hotel W, acompanyats de Von der Leyen i del president del Cercle, Javier Faus. En aquesta trobada informal, Aragonès i Von der Leyen han parlat 10 minuts sobre les prioritats del Govern en matèria de fons europeus, energètica –sobretot pel que fa a l'impuls de l'hidrogen verd i del midcat i l'impuls de renovables– així com innovacions com el centre de disseny de xips europeus que acollirà el Barcelona Supercomputing Center. Aquesta era la primera vegada que la presidenta de la CE parlava amb Aragonès, en una conversa en què ella ha afirmat que no havia estat mai a Catalunya i que hi vol tornar. A la sala de conferències, Aragonès ha escoltat el discurs del cap de l'executiu espanyol, però no l'ha aplaudit en cap moment. La Generalitat ha llegit la intervenció com a "insuficient" ja que no ha ignorat del tot el cas 'Catalangate'. El president tampoc ha participat en la foto de família que s'ha fet un cop acabada la 37a Reunió Anual del Cercle d'Economia ni ha acompanyat Sánchez i Von der Leyen a la sortida.