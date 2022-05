El CNI reporta les indagacions a Defensa una vegada per setmana

Que ningú al Govern sabés que Pere Aragonès estava sent espiat és «poc possible però gens probable», expliquen fonts de l’alta seguretat de l’Estat, que descarten versions oficioses sobre una actuació del CNI no coneguda per l’executiu.

El mòbil del president de la Generalitat va ser assaltat amb Pegasus en una data no aclarida del 2020 i previ permís del jutge del Tribunal Suprem que vigila el servei secret, Pablo Lucas, segons va transcendir dijous en la compareixença secreta de la directora del CNI, Paz Esteban, al Congrés. «Ni els agents ni l’estructura del centre són autònoms. Actuen sota una instrucció i reporten al poder polític», expliquen aquestes fonts. I el poder polític al qual més reporta el Centre Nacional d’Intel·ligència és el Ministeri de Defensa. El procediment i la freqüència d’aquests reports estan establerts –no reglats– internament amb un ritme operatiu que es remunta a temps de Federico Trillo (PP, 2002) al capdavant del ministeri. «La comunicació centre-ministeri és diària i multinivell», relaten, en al·lusió a que la informació del que fa el servei secret, i també els informes que es deriven de les seves indagacions, circula des del CNI cap al poder polític en diversos esglaons de la cúpula. En el Ministeri de Defensa, el segon esglaó està ocupat per una oficial d’intel·ligència de primer nivell, la secretària d’Estat de Defensa, Esperanza Casteleiro, que abans del seu pas per aquest càrrec ha tingut responsabilitats en el CNI. Actualment és part de la cadena multinivell d’informació. Fonts del CNI –no portaveus oficials– confirmen a més que la directora parla amb la ministra Margarita Robles una vegada a la setmana. Altres fonts de l’aparell de seguretat de l’Estat ho corroboren i matisen que alguna vegada, «si hi ha viatge», es deixa passar una setmana sense reunió, però això és excepcional. En aquesta trobada es repassa una agenda de «qüestions actives» i les principals línies de recerca. Una escolta el llavors vicepresident de la Generalitat «no és una línia menor», expliquen. Hi ha a més un altre despatx periòdic de la directora del CNI amb el Rei que sol ser una vegada al mes.