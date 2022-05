Elsa Artadi diu «prou» per esgotament i anuncia que deixa la política

Elsa Artadi va comparèixer ahir a l’Ajuntament de Barcelona visiblement emocionada per anunciar que no es presentarà a les eleccions municipals del 2023 i que deixa la política. La presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya abandona els càrrecs directius al partit, al Parlament i al consistori. «No puc més. No tinc energia per servir la ciutadania, no em sento amb força per continuar. És una decisió personal, no política. No estic en condicions de servir la ciutat que tant estimo», va afirmar, sense precisar més què la porta a llançar la tovallola. Senzillament, esgotament, incapacitat per seguir endavant.

«Tots tenim un moment en què diem prou i a mi m’ha arribat. És l’única decisió que puc prendre honestament», va afegir. Amb problemes per contenir les llàgrimes, Artadi va llegir una declaració en què va repassar moments de la seva trajectòria -«he servit tres presidents del meu país, gràcies per la seva confiança», va dir. En principi, el seu lloc a l’ajuntament podria ser ocupat per la que va ser número set a la llista del 2019, Pilar Calvo, però no està confirmat. Vicepresidenta del partit i diputada al Parlament, la renúncia d’Artadi arriba poc després que redoblés la seva aposta per seguir a l’ajuntament. Va guanyar al mes de febrer les primàries per ser alcaldable de Junts a Barcelona sense que es presentés cap oponent.