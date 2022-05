La fiscalia es mostra contrària a investigar el patrimoni d’Alay

El fiscal anticorrupció Fernando Maldonado s’ha oposat a fer que la Guàrdia Civil investigui el patrimoni de l’actual cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, i ha presentat un recurs davant l’Audiència de Barcelona contra la decisió del jutge instructor Joaquín Aguirre, amb qui manté una dura disputa judicial en la causa del presumpte desviament de fons de la Diputació del Barcelona i el presumpte finançament del procés i el cas Voloh sobre suposada corrupció.

L’acusació pública sosté que les indagacions serien prospectives, ja que, segons el seu parer, no hi ha indicis contra Alay per acordar aquesta mesura i permetre-la seria un «precedent extraordinàriament perillós per autoritzar investigacions sotmeses únicament al caprici de qui decideixi investigar», segons el text de l’escrit del fiscal.

El magistrat va ordenar el passat 20 d’abril a la Guàrdia Civil que investigués el patrimoni d’Alay amb la finalitat de determinar si es va enriquir il·lícitament, alhora que va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que li remetés els expedients dels viatges realitzats pel mateix quan ostentava el càrrec de comissariat de relacions internacionals (entre el 2015 i el 2018, durant l’època de CiU) d’aquesta institució provincial.

La sospita

El jutge va argumentar que s’havia constatat que un altre exalt càrrec de la Diputació i, pel que sembla, antecessor, Jordi Castells Massana (que ara està a la Generalitat), podria haver percebut ingressos sospitosos i, per tant, s’havien de rastrejar els béns de l’actual cap de l’oficina de Carles Puigdemont per si passava el mateix. Els agents de l’institut armat van detectar que el saldo en els comptes bancaris va passar de 216.634 a 502.332 euros entre el 2015 i el 2017, a més que s’havia fet la compra de pisos pagats al comptat, sense demanar hipoteca. Castells va ser detingut el maig del 2018 en la macrooperació policial.

Única raó

El recurs del fiscal recull que l’«única raó» que ha estat oferta pel jutge per investigar Josep Maria Alay és la referència a Castells i a l’informe de la Guàrdia Civil que es refereix «exclusivament» a aquest excàrrec de la Diputació. En aquest mateix sentit, l’acusació pública destaca que és «precipitada» l’afirmació del jutge que Castells es va poder enriquir il·lícitament, ja que la Guàrdia Civil encara té pendent la pràctica d’algunes diligències i també «serà necessari» que l’investigat «expliqui raonadament els moviments que s’han produït en els comptes bancaris».