El govern de l'Aragó ha rebutjat la nova proposta del Comitè Olímpic Espanyol (COE) sobre la candidatura d'uns Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus. El COE i la Generalitat de Catalunya ja han tancat un acord sobre l'organització d'aquestes Olimpíades, però l'executiu aragonès ha rebutjat tant el pacte inicial com l'últim que ha rebut del COE. Segons el president de l'Aragó, Javier Lambán, "Saragossa hi perd gairebé tot el que tenia i el Pirineu aragonès no hi guanya gairebé res". A més, ha lamentat que les estacions catalanes, que considera les seves "competidores" turístiques, són les grans beneficiades pel repartiment de proves. "No ho acceptem. Seguirem plantejant igualtat i equilibri", ha publicat aquest dissabte a Twitter.

Segons Aragó Televisió, la darrera proposta del COE trasllada el patinatge artístic de Saragossa a Barcelona, però l'esquí acrobàtic se celebraria a l'estació aragonesa de Cerler, a Benasc. El conseller d'Esport del govern de l'Aragó, Felipe Faci, s'ha compromès a "defensar els aragonesos" i ha criticat que "s'ha avançat molt poc si no és que s'ha retrocedit".