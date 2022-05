Teresa Forcades, investigada per receptar substàncies il·legals i falsos remeis

La fiscalia investiga la monja i metgessa Teresa Forcades per un presumpte delicte contra la salut pública per receptar substàncies il·legals i falsos remeis (com el controvertit clorit sòdic, un compost tòxic utilitzat en la fabricació de paper, desinfecció d’aigües i aconsellat per alguns gurus com a alternativa terapèutica) a pacients amb malalties greus i si, paral·lelament, va incitar aquestes persones a abandonar els tractaments mèdics (i científicament provats) indicats per a les seves patologies.

La investigació parteix d’una denúncia interposada a finals de gener pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), que va alertar les autoritats que aquestes pràctiques «podien ser constitutives de delicte», segons va publicar El País. «La persona investigada ja havia estat advertida pel CoMB amb anterioritat sobre el fet que no es podia indicar, recomanar o divulgar teories o tractaments prohibits per a l’ús humà sense evidència científica», va explicar l’entitat en un comunicat. Forcades, per la seva part, nega categòricament les acusacions, assegura no haver rebut «cap denúncia ni comunicació» de la fiscalia i rebutja haver «infringit qualsevol norma deontològica». «Des del 2018, el CoMB està intentant de manera activa i constant coartar la meva llibertat d’expressió sense cap base ni evidència científica», va criticar la monja en resposta a la informació publicada ahir per El País. No és la primera vegada que els professionals sanitaris denuncien davant de les autoritats el perill de les pràctiques pseudocientífiques. El 2018, el Ministeri de Sanitat (llavors encapçalat per María Luisa Carcedo) també va interposar una denúncia davant la fiscalia per la promoció d’una substància similar a la lleixiu, prohibida per l’Agència Espanyola de Medicaments des de l’any 2010 i que, segons defensen els defensors d’aquestes pseudoteràpies, serviria per tractar des de l’autisme fins al càncer.