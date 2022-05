Un emissari de Rússia es va entrevistar amb Puigdemont el dia abans de la DUI

«A les 5 venia emissari de Putin». El 26 d’octubre del 2017, Víctor Terradellas, exsecretari de relacions internacionals de Convergència, va remetre aquest missatge de WhatsApp al seu amic Carles Puigdemont, aleshores president de la Generalitat. Aquells dies les reunions se succeïen al Palau de la Generalitat. Els nervis estaven a flor de pell. Després de l’1-O, el mandatari català dubtava entre convocar eleccions autonòmiques o optar per la declaració unilateral d’independència (DUI), que finalment va proclamar el Parlament el dia 27 d’octubre. Terradellas va insistir: «Estem a la porta del Palau. Ens has de rebre». Aleshores, Puigdemont va acceptar: «Pugeu a Canonges [la residència oficial del president»].

Qui era aquest emissari? Una investigació conjunta d’El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i els mitjans OCCRP, Bellingcat, Irpimedia (Itàlia), Istories (Rússia) i Il Fatto Quotidiano ha corroborat que aquell 26 d’octubre va viatjar a Barcelona en el vol 2514 d’Aeroflot procedent de Moscou Nikolai Sadovnikov, de 64 anys, un misteriós exdiplomàtic i hipotètic empresari rus. Va arribar cap a tres quarts de quatre de la tarda a l’aeroport del Prat i va abandonar Catalunya dies després.

Aquest ciutadà rus, el seu compatriota Sergey Motin i el català Jordi Sardà Bonvehí (implicat en una presumpta estafa amb una venda de gas a Ucraïna) van mantenir una reunió amb Puigdemont a la Casa dels Canonges. Així ho confirma Terradellas, que va participar en la trobada, en què, segons la seva versió, van oferir al llavors president català ajuda econòmica de milions de dòlars i, suposadament, també militar (uns 10.000 soldats). A canvi, els russos demanaven una legislació favorable per posar en marxa un sistema de criptomonedes en una Catalunya independent i crear un gran nínxol mundial de moneda virtual. S’ha intentat sense èxit demanar la versió de Puigdemont sobre aquesta reunió.

Sadovnikov, que ha estat reconegut fotogràficament per una persona que hi va tenir relació a la capital catalana, va ser presentat com l’«enviat» del president rus, Vladímir Putin. Al final, no es va concretar res, però els contactes van continuar. El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre interrogarà dimecres Terradellas per conèixer les activitats de la seva fundació, CatMón, i els seus contactes amb Rússia.

Sadovnikov té experiència en el món diplomàtic. Va exercir per a la Unió Soviètica a Roma entre 1984 i 1987 i després va ser cònsol adjunt a Milà des de 1991 fins, almenys, 1995, primer per a l’URSS i després per a Rússia. Segons els registres del Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia, el seu nom apareix com a assessor en un departament de planificació de política exterior el 2007 i es va fer amb membres de la Duma. A més, va estar en actiu al ministeri diversos anys. El 2012, va ser al radar de, almenys, una agència d’intel·ligència occidental.

Pier Giorgio Bassi, un italià que va actuar com a garant d’un visat que Sadovnikov va sol·licitar el gener del 2016, sosté que aquest va deixar el Ministeri de Relacions Exteriors rus «al voltant del 2018». El 2016 i el 2017, va recordar, va ser assessor del ministeri i «va tenir un paper important en l’estratègia de política exterior», especialment l’europea. Creu recordar que aleshores analitzava la situació d’Espanya i Catalunya.

En dues ocasions, els periodistes que han participat en aquesta investigació han pogut llegir i prendre notes d’un informe d’un servei secret que detalla que Sadovnikov era conegut com un «intermediari oficiós de Moscou a Síria i l’Iran, on ha vist el seu paper consolidat i estès». Encara que va actuar sota el paraigua del Ministeri d’Exteriors, «rendeix comptes només al cap de l’Estat», amb el qual «reivindica una certa proximitat», incideix. Sadovnikov, afegeix, «està involucrat» en assumptes de Síria, l’Iran, Líbia i, en general, «en les relacions bilaterals amb els països del Golf». El seu objectiu era «promoure la convergència d’interessos entre Rússia i l’Iran, especialment per reduir la influència americana a la regió». Esmenta un viatge a l’Iran l’abril del 2012 i un altre al mes següent als Emirats Àrabs Units, on va acompanyar el canceller Serguei Lavrov.

Cinc empreses a Rússia

Paral·lelament, Sadovnikov va estar relacionat amb cinc societats a Rússia. Totes elles estaven registrades al número 5 de la Plaça Roja de Moscou. Fins a l’any 2000, aquest complex apareixia a l’inventari del Ministeri de Defensa rus; el 2009, va ser cedit al FSO (Servei Federal de Protecció), i el 2012 es va cedir als museus del Kremlin. Aquestes societats tenien patrons semblants. Sadovnikov també era soci d’una companyia russa de projectes d’inversió juntament amb Larissa Conti, una dona que es presenta com a portaveu de l’autoproclamada República Popular de Donetsk (regió ucraïnesa ocupada per Rússia), segons les dades de l’empresa esmentada, encara que aquesta ho ha negat. També era director d’Onava Energy, firma registrada a Panamà, associada a Antonio Mario Angotti i Ottavio Antonio Angotti, condemnats als Estats Units per frau.

Com va arribar Sadovnikov a veure Puigdemont? Va ser a través de Terradellas, però amb la intermediació de Sardà Bonvehí. En aquest cercle hi ha un altre rus misteriós: Sergey Motin, que va deixar de pagar la factura de la seva estada a la Clínica Diagonal de Barcelona i que va morir després de càncer. Uns dies abans de la reunió a la Casa dels Canonges, n’havia tingut lloc una altra amb Puigdemont, però llavors l’únic rus que hi va assistir va ser Motin.

Terradellas, segons els seus missatges de mòbil, va reconèixer la possibilitat que formessin part de la màfia russa. «Jo crec que són mafiosos. O on està la diferència entre màfia i poder polític? Normal que no surtin (...) Ara parlava amb Carles [Puigdemont]. És tot estrany però... i ens diuen que amb allò que ens ofereixen podem pagar el deute espanyol? Estrany? Molt», va escriure en un missatge.

El 2018, Terradellas, a través de Sardà Bonvehí, va continuar mantenint el contacte amb Sadovnikov. «Nikolay ja t’ho va dir. [Putin] és una estructura, no una persona», va escriure el març d’aquell any Sardà a Terradellas. Aquest darrer va respondre: «Sí, una peça més de l’engranatge que sou l’equip de Nicolay». Els missatges donen a entendre més reunions amb Sadovnikov.

Durant aquests mesos, segons revelen els missatges de Terradellas, es va estar gestionant una transferència de diners (a través de bitcoins) que els russos estaven disposats a aportar. Per provar que els diners que li van prometre eren reals, Sardà Bonvehí va lliurar a Terradellas el que sembla un suposat certificat de valors per valor de 500.000 milions d’euros, que s’ha verificat que és fals. «El document és cent per cent fals. Aquestes falsificacions sovint es fan servir en estafes en què les persones volen presumir que controlen aquests actius. I la falsificació es fa de manera molt maldestre», assegura Daniel Thelesklaf, excap de l’Oficina de Comunicació i Denúncia de Blanqueig de Diners de Suïssa.

En conversa telefònica, Sadovnikov ha confirmat que va viatjar a Barcelona en aquelles dates. «Realment no sé qui vaig conèixer perquè no parlo espanyol. El camarada amb què vaig estar [possiblement Sardà Bonvehí] em va portar a algun lloc. Però creguin-me, no sé amb qui em vaig reunir, ni els noms d’aquestes persones. A més, mai em va interessar Catalunya i només estava visitant un amic», va assegurar.

I va precisar: «No tinc res a veure amb la política, l’economia o els esdeveniments a Catalunya». En aquest sentit, va argumentar que «la integritat d’Espanya, com la de Rússia, és un fet indiscutible». Va admetre que va escoltar en aquesta trobada les promeses que es van fer sobre ajuda econòmica i militar, encara que, segons el seu parer, tot podia ser un engany. «Em vaig asseure i vaig esperar a que s’acabés tot», recorda. I sosté: «No he treballat mai per al Govern rus».

Sobre les seves empreses, primer va negar la seva existència, encara que després va confessar que l’any 2000 va descobrir a internet que havien fet servir el seu passaport per crear una o dues companyies sense que ell ho sabés. Se li va oferir mostrar-li la foto de Puigdemont, però va argumentar que havia perdut memòria després d’haver tingut la covid.

Christopher Nehring, expert alemany en intel·ligència i professor a la Universitat de Potsdam, destaca l’estranya naturalesa dual d’aquests contactes russos. D’una banda, «òbviament té una relació amb els serveis d’intel·ligència russos». De l’altra, «la suposada demanda de convertir Catalunya en la Suïssa de les criptomonedes sona a estafa empresarial». «Sembla que estem davant d’un suport encobert avalat per intel·ligència i amb un component d’estafa o frau». «Això té tots els símptomes de ser una operació mixta entre ingerència política i afany de lucre», destaca un altre dels experts consultats en assumptes russos, el britànic Keir Giles.