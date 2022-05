ERC retreu a Borràs que demani «suport a cegues» al sobiranisme

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va considerar ahir que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no pot «sacrificar» el moviment independentista quan tingui data per al seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i va demanar suport per no ser suspesa del càrrec. «Cal preservar el projecte col·lectiu i no exigir suport a cegues en nom de la repressió», va dir en una entrevista amb ACN, en què va assegurar que si tot el sobiranisme assumís l’«extraordinarietat» de la situació, «no hi hauria deslleialtat».

La dirigent d’Esquerra va insistir que és «molt millor» que s’aclareixin els fets davant els tribunals «tranquil·lament» i que, «si no ha passat res, Borràs ja tornarà» si no és culpable.