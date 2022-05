Borràs i Turull negocien fins l’últim moment per evitar una fractura a Junts

Negociacions fins al darrer moment amb bones perspectives. Aquesta és la situació interna a Junts, segons fonts de la direcció, a les portes del congrés que ha de substituir la direcció actual i donar pas a un nou president i secretari general després del pas enrere de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez.

Les negociacions són contra rellotge perquè avui a les quatre de la tarda es compleix el termini per presentar candidatures. Hi hauria dos candidats, l’exconseller Jordi Turull, que compta amb el suport de la gran majoria de càrrecs del partit per ser secretari general, i Laura Borràs, presidenta del Parlament, que amenaça de presentar-se per liderar la formació i sotmetre a votació de les bases la seva opció davant de la de Turull. La solució salomònica passaria per una llista única en què Borràs no se senti relegada en l’equilibri de poders intern.

L’exconseller ha mantingut durant mesos la discreció mentre esperava comptar amb un suport majoritari. S’ha mostrat sempre a la disposició del partit. I després de sortir de la presó amb l’indult del Govern, va recórrer centenars de quilòmetres en una marxa a peu amb la qual va aconseguir nombrosos suports. Borràs, per part seva, no accepta quedar relegada. Reivindica el seu càrrec com a presidenta del Parlament i candidata per exigir un poder intern al partit en consonància. No ha descartat plantar batalla, encara que sosté que el nord és el projecte polític, i no el poder intern. En cas que no hi hagi acord, Borràs s’hauria d’enfrontar a Turull amb una llista de càrrecs de direcció pròpia.

En joc, la lluita pel poder entre dues concepcions no antagòniques, sinó en molts aspectes molt semblants quant a projecció política, però amb passats diferents. Turull és l’elegit per quadres, consellers, dirigents territorials i alcaldes per posar ordre en una formació amb certes convulsions i manca de cohesió interna. Consideren que la seva figura encarna la combinació entre un partit de govern, amb aspiració de ser majoritari, i l’activisme independentista disposat a tornar a proclamar la independència després d’un altre xoc amb l’Estat.

Borràs reivindica, sobretot, aquest segon aspecte, si bé no renega formalment de la presència de Junts al Govern amb ERC -sí del pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona-. La presidenta del Parlament posa l’accent en la necessitat de no cedir a la gestió autonomista i tornar a plantejar un pols.