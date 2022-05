Catalunya redueix les taxes dels 130 graus universitaris més cars

Catalunya fa un pas més cap a la reducció dels preus públics de graus i màsters universitaris per aconseguir que d’aquí a tres anys totes les carreres valguin el mateix i que els crèdits costin menys de 17 euros. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va presentar ahir la proposta de preus de les universitats públiques catalanes per al proper curs 2022-2023. La proposta rebaixa el cost dels graus de mitjana i alta experiencialitat -aquells que requereixen moltes pràctiques, laboratori i treball de camp– i dels màsters que es requereixen per a l’exercici de determinades professions.

Així, els 130 graus més cars es rebaixaran un 30%, de manera que passaran a ser uns 500 euros més barats. Es tracta dels graus de coeficient B i C (mitjana i alta experimentalitat), el preu dels quals es fixarà en 18,46 euros, un 33% i un 26% menys respectivament del que costaven fins ara: 25,04 euros per crèdit B i 27,67 euros, el C. Graus de coeficient C (d’alta experimentalitat) són Medicina, Infermeria i enginyeries. I graus de coeficient B (experimentalitat mitjana) són, per exemple, Biologia Molecular, Biotecnologia, Periodisme, Disseny Digital o Disseny de Videjocs. Segons va assenyalar Geis, un estudiant d’aquestes carreres que es matriculi de 60 crèdits –un curs estàndard– s’estalviarà uns 500 euros. Per exemple, un estudiant de Medicina passarà de pagar 1.660 euros a pagar-ne 1.107, 553. En cas d’un estudiant de Periodisme, un curs de 60 crèdits serà 395 euros més barat. En els graus de coeficient A (d’experimentalitat baixa, com ara Filosofia, Filologia, Dret o Educació), el preu del crèdit es manté en 17,69 euros. Aquestes titulacions ja es van rebaixar un 30% el curs 2020-2021. Equiparació de tots els graus Geis va destacar que es fa el primer pas per equiparar tots els graus. «D’aquí a tres anys totes les carreres valdran el mateix, de manera que un futur metge pagarà el mateix que un futur filòsof o un filòleg», va dir. L’objectiu és evitar que els alumnes elegeixin carrera per motius econòmics.