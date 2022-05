L’expresident admet les reunions però treu importància al seu contingut

L’oficina de Carles Puigdemont va admetre ahir que l’expresident de la Generalitat es va reunir amb un suposat emissari del president rus Vladímir Putin el dia abans de la declaració unilateral d’independència del 2017. Puigdemont assumeix així per primera vegada aquesta trobada. Segons van explicar aquestes fonts a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Puigdemont va rebutjar els oferiments per «inconvenients i poc creïbles». Abans, l’expresident de la Generalitat s’havia negat a donar la seva versió. El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre interrogarà demà Víctor Terradellas, l’enllaç entre Puigdemont i l’exdiplomàtic i empresari rus Nikolai Sadovnikov, per conèixer les activitats que porta a terme la seva fundació, CatMón.

La reunió es va convertir ahir en un dels principals temes de conversa polítics del país i va suscitar reaccions en diversos partits. El PSC va voler mostrar gran «prudència», però la seva viceprimera secretària d’Organització, Lluïsa Moret, va anunciar al matí que, si aquesta trobada va tenir lloc, els socialistes catalans ho veurien «molt greu». A darrera hora del matí es va produir la confirmació de l’oficina de l’expresident. «No ens volem avançar, volem tenir més elements per adoptar una posició. El que estem fent nosaltres és intentar conèixer millor la situació i tenir més elements de judici. Però si es confirma, és un fet greu», va insistir Moret. Mentre esperaven més explicacions, la dirigent socialista no va voler anar més enllà en l’anàlisi de la trobada entre Puigdemont i Sadovnikov, que es va produir a la Casa dels Canonges, edifici annex al Palau de la Generalitat i residència oficial del president. El PSOE, com el PSC, va demanar a l’expresident de la Generalitat que doni més explicacions sobre el contingut de la conversa. «No sóc jo qui pugui explicar aquesta informació, haurà de ser Puigdemont», va assenyalar el portaveu del PSOE, Felipe Sicilia. A Ciutadans van anar força més lluny, i el seu líder al Parlament, Carlos Carrizosa, va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que doni explicacions sobre els contactes de Puigdemont, i també va exigir al cap de l’executiu, Pedro Sánchez, que no es reuneixi amb Aragonès fins que la Generalitat no hagi aclarit la qüestió. «Desestabilitzar Espanya» Sánchez i Aragonès tenen una trobada pendent després que el president del Govern central acceptés reunir-se amb el català després de revelar-se el cas d’espionatge a l’independentisme, a més de les punxades als telèfons del mateix Sánchez i de la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Aquest intent de desestabilitzar Espanya ens indigna absolutament i demostra fins a quin punt està disposat a arribar el separatisme català», va afegir Carrizosa. Els partits independentistes van treure importància a la reunió. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va assegurar que «aquest relat dels 10.000 russos que ens ajudarien, de l’aliança amb Rússia i la trama catalanorussa és una invenció sense cap base». La consellera de Presidència, Laura Vilagrà (ERC), va assenyalar desconèixer la reunió de Puigdemont amb Sadovnikov i que volia mantenir-se «molt lluny de tot l’entramat de trames russes».