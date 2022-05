El TS confirma que el Govern català va discriminar policies en la vacunació

El Tribunal Suprem ha rebutjat sense ni tan sols admetre a tràmit el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va declarar un tracte discriminatori per part del Govern cap a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la campanya de vacunació davant de la covid.

La Sala Contenciosa Administrativa del Suprem ha dictat una providència en què no admet a tràmit el recurs de la Generalitat i li imposa el pagament de 2.000 euros en concepte de costes, fet que suposa que adquireixi fermesa la sentència del TSJC, que va condemnar el Govern per la seva «falta total d’iniciativa» per vacunar els policies i guàrdies civils destinats a Catalunya, cosa que va endarrerir la seva immunització.

La providència afirma que «no s’aprecia un problema jurídic que transcendeixi» del cas concret estudiat, sinó «una discrepància sobre la interpretació i la valoració efectuades per la Sala d’instància», per això no hi pot intervenir l’alt tribunal.

En aquest sentit, afegeix que la sentència del TSJC «conté raons sòlides -com xifres d’evolució, dates de diferència i ritme de vacunació i efectes de la mesura cautelar- per arribar a la conclusió que l’Administració autonòmica no va mostrar la mateixa voluntat i interès en la protecció sanitària dels cossos nacionals», cosa que fa innecessària revisar-la en cassació.