Agents dels Mossos decideixen gravar vídeos pel seu compte

La Conselleria d’Interior fa anys que estudia dotar els agents dels Mossos d’Esquadra de càmeres unipersonals que permetin registrar les actuacions més complexes. Però encara no ho ha fet. En un context en què qualsevol intervenció dels policies pot ser gravada pel telèfon mòbil dels ciutadans -i després aquests vídeos poden també ser difosos per les xarxes socials, de vegades fragmentats i descontextualitzats, sumint els policies en judicis públics que poden acabar també sent judicis de veritat-, cada vegada hi ha més agents de la policia catalana que han decidit gravar imatges pel seu compte en les actuacions.

«Els agents prefereixen exposar-se a ser expedientats que quedar-se amb el cul a l’aire en un judici», raonen sindicats de la policia catalana, que eviten criticar aquesta autogestió i recorden que fa uns quants anys que reclamen càmeres a Interior.