Matemàtiques en castellà i tota la resta de matèries en català

El TSJC ha tornat a tensar l’escola catalana amb la resolutòria en què dóna 15 dies al Departament d’Educació perquè apliqui la sentència que obliga totes les escoles de Catalunya a impartir un 25% de classes en castellà. «A Catalunya no hi ha conflicte lingüístic, però al final n’hi haurà», lamentava ahir la presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí. Aquesta entitat reclamava a la plataforma Som Escola, on hi ha representades 50 associacions de l’àmbit educatiu, una postura unitària de les entitats en defensa de l’escola catalana. I és que des de dilluns han sorgit diverses veus sobre com s’ha de respondre a l’ultimàtum del tribunal.

Encara que legalment només hi ha una opció (les sentències judicials s’acaten), les entitats plantegen opcions que van des d’acatar amb condicions, a desobeir o blindar el model d’escola catalana a través d’una modificació de la llei de política lingüística, aquesta encallada en el Parlament per les reticències de Junts. Una d’aquestes veus és la de la presidenta del Consell Lingüístic Assessor del Govern, Carme Junyent, que ahir, en declaracions a TV-3 a títol personal, va plantejar a Educació que compleixi la sentència si no hi ha més remei però que s’ocupi de garantir que els alumnes saben «efectivament» el català i el parlen. «Si una assignatura més en castellà resol el contenciós, hi estic a favor. Però amb una condició: que els usos espontanis, el menjador i el personal no docent del centre funcionin en català», va exposar Junyent. «Defensem-nos, fins i tot complint», va afegir. I va plantejar impartir en castellà l’assignatura de Matemàtiques, que és troncal com demana el tribunal, i assegurar-se que en la resta d’assignatures, ja sigui Educació Física, Música o Ciències Naturals i Socials, els alumnes utilitzen el català. La desobediència és una altra opció que han llançat des d’entitats com ara el sindicat de professors Ustec. «És l’única opció», sosté la portaveu, Iolanda Segura, que reclama al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que tingui la «valentia» de desobeir l’ordre del TSJC. Des de Rosa Sensat, reclamen a la Generalitat «més cobertura legal» perquè els docents «podem continuar fent la nostra feina» i «defensant el català a les aules», perquè és la llengua que «està en reculada davant del castellà», sosté Martí. La presidenta de Rosa Sensat va insistir, davant de plantejaments propers a la desobediència, que l’important és adoptar una posició unitària en defensa de l’escola catalana. La que va ser consellera d’Educació Irene Rigau va apostar també per l’opció legislativa i va vincular la defensa del model d’escola catalana al pacte lingüístic que intenten tancar ERC, PSC i comuns i que està encallat per les reticències de Junts. Escola de Tots, vigilant A tots aquests moviments es manté vigilant la plataforma Escola de Tots, on està integrada l’Associació per una Escola a Bilingüe (AEB), que és la que va requerir al TSJC el compliment forçós de la sentència. La plataforma va advertir que si després de 15 dies Educació no aplica la sentència, l’entitat emprendrà les accions legals pertinents.