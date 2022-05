Turull acaba cedint i Borràs aconsegueix codirigir Junts

No ha estat un acord fàcil, ha estat diverses vegades a punt de descarrilar i ha necessitat diverses reunions i trobades, l’última d’elles dilluns fins passada la una de la matinada. En joc, un repte: que Laura Borràs no decidís finalment apostar-ho tot a la secretaria general, al comandament únic de Junts per Catalunya, i que Jordi Turull, amb el suport de nombrosos quadres del partit, també optés per evitar l’enfrontament.

Tots dos sabien que un congrés de confrontació, a poc menys d’un any de les eleccions municipals, era letal per a una formació jove com Junts, que intenta superar l’etapa inicial de la presidència de Carles Puigdemont. El resultat, en aparença, és equilibrat, però en realitat representa una victòria per a Borràs.

Mostrar o no les cartes

El pols ve de lluny. D’una banda, Turull ha anat aconseguint la seva parcel·la de poder sense mostrar les cartes. Disposa de dirigents fidels, procedents de la seva etapa convergent, i té un perfil de gestor que és ben vist per tots els que en el partit demanaven ordre i cohesió després de dos anys d’angoixes i discussions internes entre diverses famílies, sota un secretari general, Jordi Sànchez, que generava anticossos cada cop menys dissimulats. Turull va sortir de la presó amb l’indult i va iniciar una campanya per tot Catalunya, a peu, amb un verb contundent a favor de tornar a activar la independència. Durant tot aquest temps, s’ha mantingut en silenci sobre les seves aspiracions. S’ha deixat estimar. I, per descomptat, ha visitat Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont.

Borràs, en canvi, ha mostrat les seves cartes a qui les volia veure: és la líder més estimada per les bases, va guanyar amb comoditat Damià Calvet -exconvergent com Turull- en les primàries per escollir candidat a les eleccions catalanes del 2021, i proclama que és el càrrec institucional de més rang a JxCat. Reivindica el caràcter d’activista al marge de sigles i té una retòrica contundent en xarxes socials i en actes públics. Les estratègies de Borràs i de Turull, en realitat, no difereixen gaire.

Precisament per això, les negociacions van començar a solidificar-se mitjançant un acord estratègic entre tots dos. Un document que serà l’embrió de la ponència política del congrés de Junts i en què es deixa clar que tots dos pretenen el mateix. Borràs ho resumeix afirmant que no cal inventar gaire, només cal complir el que ja està escrit en la ponència vigent des de l’anterior conclave. És a dir, caminar cap a la reactivació de la independència.

Manifest contraproduent

Un cop tots dos es van posar d’acord en el què, es va començar a negociar el com. És a dir, els noms, el repartiment del poder. I en aquest context es va fer públic el manifest de desenes de càrrecs del partit, inclosos consellers, diputats i membres de l’actual direcció, apostant per Turull com a secretari general i per Borràs com a presidenta.

Això va generar un enuig notable a la presidenta del Parlament. Cal partir de la base que Borràs se sentia –i segurament se segueix sentint– capaç de superar Turull i qualsevol en una votació entre la militància. Per això, el manifest va tenir un efecte bumerang: Borràs es va mostrar traïda pel turullisme i va pujar el preu del pacte.

Reforma dels estatuts

Les negociacions a partir de llavors es van basar en aconseguir la generositat de Borràs per evitar el descarrilament. I el resultat és que, segons admeten en l’actual direcció, Turull ha cedit molt respecte els plans previstos per alguns. Dos dels vicepresidents del partit, Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, són de confiança extrema de Borràs. El secretari d’organització, David Torrents, també és una figura de to i estils semblants als de la presidenta. I en l’executiva hi ha també càrrecs de proximitat evident a la presidenta. A més a més, i això és clau, es reformaran els estatuts per equiparar el pes polític de la presidència i la secretaria general.

La solució és aparentment salomònica. Turull i Borràs van tancar l’acord final passada la una de la matinada. Segons fonts coneixedores de la negociació, la presidenta ho va fer des del Parlament, cosa que va obligar els serveis de la cambra a mantenir un mínim dispositiu a l’edifici a causa d’una negociació de partit, no institucional, per part de Borràs.

El resultat final és saludat per gairebé tots a Junts, si bé s’admet internament que caldrà vaselina per greixar la nova maquinària paritària i paciència per observar si els perfils fidels a Borràs imposen una navegació radicalitzada en un partit en què la postconvergència -i , per tant, l’ordre- té encara un pes notable. No en va, el seu secretari general va ocupar gairebé tots els càrrecs a CDC.