Un estudi del Diplocat sosté que un 52% de les cerques sobre Europa que es van fer a Catalunya a les xarxes socials tenen a veure amb l’autodeterminació. L’informe va monitoritzar 4,2 milions de mencions entre el 2014 i el 2021, on el to de conversa predominant va ser neutral o indefinit (90%), amb altres grans temàtiques d’interès en segon i tercer terme, com el català i l’economia. Els resultats es van posar sobre la taula ahir en el marc d’una conferència sobre el futur d’Europa al Palau Robert de Barcelona, on també es van comparar amb altres documents elaborats pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i l’Institut Internacional Català per la Pau (ICIP) sobre el mateix tema. Així, experts de les dues institucions van coincidir que la confiança en les institucions és més aviat «baixa» a Catalunya, en línia amb altres països del sud d’Europa, i uns punts per sota en comparació amb altres comunitats analitzades d’Espanya.