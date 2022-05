La Guàrdia Urbana ha detingut dues persones per agredir un agent de paisà a la Barceloneta quan estava intentant reduir un lladre, segons va avançar Metropoli Abierta i van confirmar ahir fonts de l’Ajuntament. Els fets van tenir lloc dimarts passat a la tarda, quan l’agent de paisà va veure un intent de robatori a la plaça del Mar de Barcelona. En intentar impedir-lo i reduir el lladre, dues persones que passaven per allà es van pensar que el policia era el lladre i el van començar a agredir. L’agent va ser atès a la mútua i li van donar l’alta, però està de baixa del servei. Els agressors van marxar del lloc però van ser localitzats més tard en un hotel, on se’ls va detenir per un presumpte delicte d’atemptat contra l’autoritat i lesions.