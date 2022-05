Junts ha anunciat aquest dijous que es despenja definitivament de l'acord amb ERC, PSC i En Comú Podem per reformar la llei de Política Lingüística arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa el 25% de classes en castellà. El portaveu del partit, Josep Rius, ha explicat que han decidit sortir definitivament del pacte perquè la reforma "no impedeix una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les escoles" i tampoc té el "consens" amb el sector. "No adaptarem una llei de política lingüística a una sentència injusta", ha dit Rius en una roda de premsa a la seu del partit.

Rius ha avançat que en els pròxims dies traslladaran al Govern "una proposta concreta de com es pot actuar" per fer front a la sentència del TSJ. "Al Parlament hi ha majories alternatives per tirar endavant aquesta reforma, però nosaltres no hi donaríem suport", ha dit el portaveu de Junts sense concretar quina seria la seva reacció si els republicans decidissin tirar endavant l'acord amb el PSC i els comuns.

L’acord de reforma

El 24 de març ERC, Junts, PSC-Units i En Comú Podem van registrar al Parlament una proposició de llei per modificar la llei de Política Lingüística amb la voluntat de garantir el català a l'escola. Tanmateix, al cap de poques hores Junts es va fer enrere del pacte per "rebuig" que havia generat entre les entitats defensores de la llengua i la comunitat educativa.

Així, en les últimes setmanes el partit de Carles Puigdemont deia que estava treballant per assolir un "consens majoritari" amb tots els col·lectius. La setmana passada la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, assegurava que continuaven les converses i es negava aposar un termini per tancar un consens "polític i social" per reformar la llei de política lingüística.