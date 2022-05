L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha estat condemnat a 15 mesos d’inhabilitació i a una multa de 24.000 euros per un delicte de desobediència, en negar-se a retirar del balcó del Palau de la Generalitat, el setembre del 2019, una pancarta a favor dels dirigents independentistes presos i ignorar una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És la segona vegada que l’exmandatari és jutjat per no treure una pancarta en suport als polítics presos. També haurà de pagar les costes del judici. La primera vegada li va suposar la pèrdua del càrrec.

El setembre del 2020, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a un any i mig d’inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per no retirar una pancarta malgrat que li havia ordenat la Junta Electoral Central per garantir la neutralitat dels edificis públics durant la campanya de l’abril del 2019. Aquesta segona sentència es refereix a fets que es remunten al 19 de setembre del 2019. El jutge va dictar llavors una resolució en què acceptava la mesura cautelar demanada per Impuls Ciutadà perquè Torra retirés la pancarta, en què es podia llegir: «Llibertat dels presos polítics i exiliats», en català i anglès, i amb un llaç groc.

Malgrat aquesta ordre, el llavors president va respondre una vegada més amb un desafiament. El 20 de setembre del 2019, el TSJC li va donar 48 hores per treure el cartell. Lluny d’obeir, Torra va denunciar una «vulneració flagrant del dret a la llibertat d’expressió».

La resposta, una altra pancarta

En la sentència, la magistrada considera ara que queda provat que l’acusat no va donar compliment a la resolució judicial de retirada de la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat el setembre del 2019, amb una clara «voluntat d’incomplir-la» i «passivitat reiterada». Per això, segons la jutge, «no es poden entendre emparats els fets de l’acusat per a l’exercici legítim dels drets fonamentals adduïts o la inviolabilitat parlamentària, i no es pot apreciar la concurrència de l’excusa absolutòria de l’art. 410.2 del Codi Penal»

Al final, el 27 de setembre, expirat el termini, els jutges van ordenar que els Mossos retiressin la pancarta, i finalment dos operaris de la Generalitat van treure el missatge del balcó del Palau. El Govern, no obstant, va respondre amb un nou desafiament: va penjar una altra pancarta amb el lema «Llibertat d’opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans».