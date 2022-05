Els indults del procés hauran de passar un nou examen al TS

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem es regeix per ritmes diferents als de la Sala Penal, fins i tot a l’hora de configurar-se, perquè els seus magistrats roten per integrar la secció que decideix l’admissió d’assumptes. Aquesta circumstància, sumada a la jubilació de qui presidia la Secció Cinquena, encarregada de resoldre els recursos presentats contra els indults del procés, ha encoratjat les esperances de qui es va oposar que es concedissin davant la possibilitat que revoqui la decisió que ella mateixa va adoptar.

Això pot ser possible a través dels recursos de súplica interposats pels recurrents davant la decisió de la Sala de negar-los legitimitat per oposar-se a la gràcia concedida pel Govern, perquè cap d’ells eren perjudicats directes del delicte que va provocar la condemna. La decisió va ser adoptada per la mínima i dos dels magistrats ja no són a la Secció.