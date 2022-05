El fiscal avala arxivar la causa contra Colau per les ajudes

La Fiscalia Anticorrupció no s’oposa a l’arxiu de la causa oberta contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les subvencions atorgades a entitats afins. L’acusació pública sosté que de les diligències practicades no se n’intueix la comissió de cap delicte i que «convé desterrar la temptació d’atribuir possibles responsabilitats penals» a la regidora «sobre el feble argument» de ser la màxima responsable de l’ajuntament, «justificant així una mena de responsabilitat vicària basada en una presumpció extensiva» que, afegeix, «no té fonament i justificació» processal i penal. D’aquesta manera, el fiscal avala la petició d’arxiu presentada pels advocats defensors.

En el seu escrit, el fiscal destaca que els «advertiments» per part de la interventora delegada del consistori sobre algunes d’aquestes subvencions «no arriben al nivell d’objecció suspensiva».