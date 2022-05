Centenars de persones han sortit al carrer aquest dissabte 14 de maig al migdia per manifestar-se en contra de la gestió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Els manifestants s'han concentrat a les dotze del migdia a la plaça Universitat i han engegat una marxa que està previst que finalitzi a l'Arc de Triomf. La protesta ha aplegat els sindicats dels sector -a excepció de la UGT que no està d'acord en eliminar les escoles concertades-, però també s'hi han sumat, per primer cop, les famílies i el Sindicat d'Estudiants. Precisament la presidenta de l'aFFaC, Belén Tascón, ha criticat que la conselleria els deixi al marge de l'organització de les extraescolars de setembre i ha dit que "sense les famílies les escoles no funcionen".