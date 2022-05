Les carreteres catalanes han registrat una "explosió" en la mobilitat del mes d'abril comparada amb la de març que supera fins i tot els desplaçaments del 2019 –abans de la pandèmia de coronavirus–, el que ha anat aparellat d'un augment de les víctimes mortals d'accidents de trànsit.

En una entrevista amb EFE, el coordinador de Mobilitat i Seguretat Vialària del Servei Català de Trànsit (SCT), Òrcar Llatje, vaticina un estiu semblant a les temporades estivals prepandèmiques, en el que es posaran a prova per primera vegada les autovies alliberades dels peatges.

En el primer estat d'alarma per la covid-19, la mobilitat va arribar a reduir-se fins a un 80% i les xifres van seguir per sota dels nivells de normalitat, fins a estabilitzar-se en un 10% menors que l'habitual al setembre del 2021. És ara, a l'abril, quan ha canviat la dinàmica i ha tornat a nivells prepandèmics.

MAJOR SINISTRALITAT

El 2022 està sent, en termes relatius, un any més negatiu que 2019 quant a víctimes mortals a les carreteres catalanes: s'han registrat, fins a la primera setmana de maig, 52 accidents mortals, quatre menys que fa tres anys, però el mateix nombre de víctimes mortals, 58 morts.

Tenint en compte que entre gener i març la mobilitat va ser menor que fa tres anys, les xifres han empitjorat: "És un any amb menor mobilitat que e el 2019, però amb la mateixa xifra de víctimes: se'ns activen totes les alarmes".

Encara que la resta dels accidents sense víctimes mortals s'han reduït en un 17% respecte al 2019, sobretot per la menor mobilitat a l'inici de l'any, l'SCT –informa Llatje– ha activat un pla de xoc que se centrarà en els trams de les vies que han registrat un major increment de sinistralitat.

L'SCT augmentarà la vigilància, amb l'AP-7 en el punt de mira, i anirà valorant i modelant el dispositiu reforçat de seguretat en funció de les necessitats i l'evolució de les dades de sinistralitat.

Una altra dada negativa, de la que Llatje "no sap donar explicació", és el dels atropellaments de vianants en carreteres, que sumen ja vuit aquest any, en comparació dels cinc del 2019 fins a les mateixes dates: "Sobretot són accidents de persones de cotxes avariats que surten a la calçada. En aquests casos, és millor esperar fora de la via o dins del vehicle", recorda.

PREVISIONS PER A l'ESTIU

La pandèmia de covid-19 ha sumat incertesa a qualsevol previsió que es faci sobre mobilitat, però Llatje vaticina que aquest estiu tornarà als nivells anteriors a la pandèmia: "Amb la covid-19 fer previsions és difícil, però estem treballant que serà un estiu com els de sempre quant a la mobilitat".

La prova d'aquest estiu serà per a les autopistes que s'han alliberat de peatges, sobretot per a l'AP-7, que creua el territori català de nord a sud per la costa, ja que és una de les vies que absorbeix bona part dels viatgers estivals.

Entre els moviments d'estiu destaquen sobretot els dels turistes que es mouen a Catalunya des d'altres punts d'Espanya o des de França, encara que també hi ha un gran volum de persones que viatgen amb cotxe des d'Europa cap al nord d'Àfrica.

Els moviments cap al Magrib han estat menors en els últims dos anys a causa de la pandèmia, però, encara que l'SCT no sap encara què passarà aquest any, la millora de la situació sanitària fa preveure que es recuperaran part dels viatges que creuen Catalunya cada estiu cap al nord d'Àfrica.

DESACOBLAMENT DE L'ECONOMIA

El 2022, fins avui, la novetat ha estat abril: el mes ha sorprès als responsables que gestionen les dades de trànsit a Catalunya, i és que les fluctuacions de la mobilitat s'han desacoblat de la marxa de l'economia.

"Fins ara, quan l'economia anava bé, la mobilitat a les carreteres s'incrementava, i viceversa, però aquest abril s'ha trencat aquesta relació", diu Llatje.

El coordinador de mobilitat i seguretat viària subratlla que abril s'ha caracteritzat per un escenari d'incertesa econòmica, amb l'alta inflació i la consegüent pèrdua de poder adquisitiu, la pujada del preu de la gasolina i la guerra d'Ucraïna, i que, en canvi, la mobilitat està fins i tot per sobre de les xifres del 2019.

"No sabem si el que ha passat en el mes d'abril ha estat una anècdota que acabarà en pocs dies o setmanes o si aquesta dinàmica es mantindrà en el temps, però ara mateix no podem fer previsions segures, perquè les tendències entre economia i mobilitat són contradictòries", afegeix Llatje, que confessa: "Estem perduts amb les dades"