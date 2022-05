Els docents protesten contra la gestió de Cambray a Barcelona

Centenars de persones van sortir al carrer ahir al migdia a Barcelona per manifestar-se en contra de la gestió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Els manifestants es van concentrar a les dotze a la plaça Universitat i van engegar una marxa fins al parc de la Ciutadella. La protesta va aplegar els sindicats dels sector -a excepció de la UGT que no està d’acord en eliminar les escoles concertades-, però també les famílies i el Sindicat d’Estudiants. La presidenta de l’aFFaC, Belén Tascón, va criticar que la conselleria els deixi al marge de l’organització de les extraescolars de setembre i vadir que «sense les famílies les escoles no funcionen». La marxa va aplegar 1.100 persones, segons la Guàrdia Urbana.

La manifestació d’ahir en defensa de l’escola pública és el preludi de les quatre jornades de vaga convocades per als propers 17 i 25 de maig i 2 i 9 de juny. La protesta va ser convocada pels sindicats CCOO, CGT, USTEC-STEC, la Intersindical, Professors de Secundària, el Sindicat d’Estudiants i l’aFFaC, que reuneix associacions de famílies d’alumnes de Catalunya. Alguns sindicats com la UGT i l’USOC es van desmarcar de la protesta, ja que estan en desacord amb una de les reivindicacions, que és la demanda d’eliminar els concerts. Tots els sectors Aquest és el primer cop que les famílies se sumen a la protesta. La presidenta de l’aFFaC, Belén Tascón, va explicar que alguns els motius que els han portat a sumar-se a la manifestació és la demanada d’una eliminació progressiva dels concerts educatius i també la reclamació que s’apliqui el Decret d’Inclusió. Tascón es va mostrar molt crítica amb la decisió del Departament d’Educació de cedir les activitats de lleure durant les tardes de setembre a empreses privades. Per ella, «si l’escola pública funciona és gràcies a les Afes i les Ampes que estan copagant molts serveis de l’educació pública que haurien de ser gratuïts». A més, va titllar de «menyspreu i falta de respecte» Les paraules de Cambray acusant les AFA de ser entitats amb un «funcionament irregular». També els estudiants es van sumar a la protesta. El portaveu del Sindicat d’Estudiants, Oriol González, creu que és «molt necessària» la unitat de tot el sector educatiu «per tots els atacs que estan fent des del govern de la Generalitat i de l’Estat».