El servei de lloguer de bicicletes de Barcelona Bicing haurà de pagar 457.000 euros per l'atropellament mortal d'una dona a la Diagonal, el gener de 2019. Així ho ha decidit el jutge, que ha condemnat a l'empresa a una indemnització als dos fills de la víctima, de 63 anys, que va morir a l'hospital mesos després del traumatisme cranioencefàlic provocat per l'accident.

L'autor de l'atropellament va fugir del lloc dels fets, per la qual cosa l'asseguradora haurà d'afrontar el pagament. Així mateix, el jutge li recrimina que no s'avancés el pagament de part de la indemnització per les greus seqüeles de l'atropellament. Tot i que inicialment els advocats de la dona demanaven una compensació de 740.000 euros, la xifra final serà de 457.122 euros.