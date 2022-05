L’Ajuntament de Barcelona es podria personar al cas Pegasus

L’incendi del cas de l’espionatge a polítics, sobretot independentistes, no deixa de créixer. I en els pròxims dies pot tenir una nova derivada, perquè l’Ajuntament de Barcelona està estudiant personar-se en la causa oberta sobre aquest tema. Les últimes revelacions quant a què el CNI va poder aguaitar en l’ombra les negociacions per a la formació del govern de la capital catalana després de les eleccions de 2019, han provocat aquesta reacció.

El cas Pegasus, també conegut com Catalangate, ja s’ha endut per davant l’anterior directora del CNI, Paz Esteban, però l’incendi sembla lluny d’extingir-se. Quan les flames han arribat a l’Ajuntament de Barcelona, a més, han trobat terreny adobat. Falta un any per a les eleccions municipals, i els tres grans partits del consistori, ERC, «comuns» i PSC, estan d’una manera o altra concernits per l’escàndol. Pegasus serveix per a prendre posicions en la carrera electoral.

Fonts dels «comuns» a l’Ajuntament sostenen que s’està analitzant la possibilitat de personar-se en una de les causes obertes sobre aquest tema. No obstant això, el PSC, soci d’Ada Colau en el consistori, està tractant de passar de puntetes sobre l’assumpte de les escoltes. I fonts socialistes neguen que l’Ajuntament pretengui personar-se. En qualsevol cas, els serveis jurídics estan analitzant com caldria actuar si finalment es decideix acudir als tribunals.

El cas Pegasus s’ha convertit en un altre escenari en el qual els dos socis de govern de Barcelona poden demostrar, de cara a les eleccions de l’any que ve, que no estan d’acord en moltes coses. Però els «comuns» tenen un altre front obert, en aquest cas amb ERC, perquè el líder municipal republicà, Ernest Maragall, va semblar diumenge insinuar que Colau va ser «còmplice» del CNI per prestar-se a ser elegida alcaldessa, per a frenar a l’independentisme, amb els vots de Manuel Valls. L’alcaldessa es va indignar, i va demanar a Maragall una rectificació.

El candidat d’ERC a Barcelona ja ha aclarit que no va voler vincular Colau amb el CNI. El principal interès dels republicans des que va esclatar el cas és un altre: no «blanquejar ni un mil·límetre el PSC». I si fins ara aquesta relació entre l’espionatge i els socialistes catalans quedava massa difusa, per al gust republicà, el seguiment del CNI de la negociació d’ERC i els «comuns» el 2019 ha obert la veda per a l’atac al PSC, la força a la qual ERC considera com el gran rival electoral a batrei «el gran beneficiat» per la intromissió a les comunicacions.