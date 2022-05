Mor un maquinista en un xoc de trens dels FGC a Sant Boi

Una persona va morir i 85 més han resultat ferides, cap d’elles de gravetat, en l’accident que ahir a la tarda va tenir lloc entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Dos trens, un de mercaderies i un altre de passatgers van col·lidir i, per conseqüència, el maquinista d’un dels trens, que va acabar descarrilant, va morir a l’acte.

La col·lisió es va produir quan el tercer vagó del mercaderies va sortir de la via just quan passava el comboi de passatgers que cobreix la línia d’FGC del Baix Llobregat-Anoia. El conductor, treballava a la companyia de ferrocarril de la Generalitat des de 2019, va morir en impactar la seva cabina contra el vagó descarrilat.

Segons informen els Bombers de la Generalitat, hi ha dos ferits greus que van ser traslladats a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i uns altres 83 van patir ferides lleus i de menor consideració. Al lloc dels fets van estar treballant 14 unitats terrestres dels bombers, dos psicòlegs i dos helicòpters del SEM, a més de 12 patrulles dels Mossos d’Esquadra. Les labors d’aquests efectius es van centrar en l’evacuació dels passatgers dels quatre vagons que componen el tren sinistrat. I el servei d’FGC a la línia Llobregat-Anoia va quedar interrompuda entre les estacions de Cornellà i Colònia Güell, on s’està realitzant un servei alternatiu per carretera. FGC va notificar a les 18.20 de la tarda el descarrilament del tren de mercaderies, i aquest va acabar xocant amb el de passatgers, que circulava amb normalitat.