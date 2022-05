El PSC s’obre a canviar l’acord pel català perquè s’hi pugui reincorporar Junts

Els socialistes catalans volen que l’acord sobre la presència del català -i el castellà- a l’escola tiri endavant costi el que costi. La dirigent socialista Alícia Romero ja va afirmar la setmana passada que, després de la marxa enrere de Junts, el Parlament hauria d’aprovar el text amb la majoria que conformen PSC, ERC i els «comuns». Però, en vista que Esquerra prefereix fer un últim intent per a reincorporar als seus socis de Govern al consens, els socialistes no es tanquen a aquesta via. Mentrestant, Junts segueix el seu propi camí -ara com ara allunyat fins i tot d’aquesta mà estesa pel PSC- perquè renega de canviar la llei (cosa que va secundar d’entrada) i aposta per un decret o decret llei.

Mentrestant, la viceprimera secretària d’Organització i Acció Electoral, Lluïsa Moret, s’ha obert fins i tot a modificar l’acord, que ja estava subscrit i presentat quan Junts va fer marxa enrere per la pressió d’un sector de l’independentisme. «Incloure alguna modificació que no posi en qüestió el nostre posicionament? Nosaltres volem un acord que aposti per la convivència. Si respecta això i no canvia substancialment l’acord, òbviament l’explorarem», va dir en la seu del PSC. Els socialistes estan negociant amb els «comuns» i amb la resta de grups la possibilitat que el Parlament celebri un ple extraordinari aquesta setmana. «Nosaltres estem d’acord que es mantingui el pacte. Qualsevol instrument que faciliti que tiri endavant ens semblarà bé, un ple extraordinari o una altra alternativa», ha dit. I tampoc renuncien a continuar pressionant a Esquerra perquè accepti seguir endavant amb un pacte que se sustentés només en els partits d’esquerres, que tenen majoria sense Junts. «Continuem demanant a uns altres que es posicionin a favor, perquè pensem que és un bon acord per al país», va insistir Moret, que afirma que els socialistes busquen «el màxim consens possible». Junts marca perfil Mentre els signants de la proposta inicial per a canviar la llei de política lingüística busquen ponts, Junts manté el seu propi camí. Ahir van presentar al Govern una proposta en forma de decret o decret llei per a blindar la immersió. Junts, que va signar la iniciativa per a actualitzar la llei lingüística, ara sosté que aquesta és una via morta: «No hi ha cap estudi jurídic independent que demostri que la reforma de la llei de política lingüística servirà per a preservar la immersió», proclama el portaveu Josep Rius. . La nova estratègia de Junts passa, asseguren, per defensar els directors de les escoles, deixar en mans del Departament d’Educació la validació dels projectes lingüístics i garantir la immersió. De quina manera? Caldrà llegir la lletra petita.