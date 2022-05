Els sindicats demanen una auditoria de l’accident de Sant Boi

A pocs metres de l’estació de Sant Boi, la plaça de l’Ajuntament lluïa ahir les seves banderes a mig pal. Al migdia, el centre urbà de la ciutat va emmudir durant un minut en record del maquinista mort dilluns en un xoc de trens a la localitat. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va mostrar «el dol explícit per la pèrdua de la vida del conductor» i va expressar «el suport als familiars i als companys de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)».

Moret va detallar que el consistori està en contacte permanent amb la Generalitat per intentar aclarir les causes de l’accident, així com perquè «es restableixi com més aviat millor el servei». «La ciutat mai no havia presenciat cap accident d’aquestes característiques», va concloure la primera regidora.

També els sindicats van exigir explicacions sobre el que va passar en l’accident ferroviari de Sant Boi. Diego Martín, portaveu del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf), va assegurar que volen reivindicar «una investigació exhaustiva i independent del sinistre». «No pot ser -va insistir Martín- que la Comissió de Recerca d’Accidents Ferroviaris no faci l’informe i que el faci la Generalitat». El maquinista del tren de passatgers, un home que treballava des del 2019, va morir a l’acte i nou passatgers van resultar ferits, cap de gravetat. En aquest tren hi viatjaven unes 80 persones.

El sentiment ahir entre els veïns del municipi era de xoc i commoció generalitzada després del succés. Gairebé tothom a Sant Boi coneix algú que viatja diàriament en els Ferrocarrils, que ahir van romandre aturats.