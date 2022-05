Villarejo reconeix que va filtrar a Aguirre preguntes d’un interrogatori

El comissari José Manuel Villarejo va reconèixer mitjançant apunts realitzats a les seves agendes el setembre de 2014 que va acabar ajudant l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre en relació amb el seu incident de trànsit a la Gran Via madrilenya, quan l’abril d’aquell any va aparcar el vehicle al carril bus de l’avinguda per accedir a un caixer automàtic. Aguirre va acabar immersa en un procés judicial per desobediència. L’acusació popular l’exercia l’associació Transparència i Justícia, darrere de la qual hi havia precisament el polèmic comissari.

Segons els comentaris que Villarejo va escriure als seus quaderns, li va fer arribar a la presidenta les preguntes que aquesta acusació li havia de fer al jutjat.