Els partits canalitzen la nova llei sobre la utilització del català a les aules

L’ultimàtum es va superar i PSC, ERC i comuns no van complir la seva advertència, confiats que Junts podia tornar al consens lingüístic. Les negociacions van continuar i el registre del Parlament va tancar sense la petició d’incloure en el proper ple el debat sobre la llei de política lingüística. Però la resposta parlamentària a l’obligació de fixar un 25% de les classes en castellà a Catalunya està canalitzada. Segons fonts de la negociació, els partits «encarrilen» ja l’acord final i aquest, si res no es torça en les pròximes hores, serà anunciat avui.

La via que els partits utilitzaran per blindar la normalització lingüística, després de la interlocutòria del TSJC que fixa com a termini el 31 de maig per acatar, és doble. D’una banda, plasmar en una llei de protecció del català el text que s’havia consensuat el 24 de març, i que aleshores es va pensar com una modificació de la llei de política lingüística, i, de l’altra, aprovar un decret llei que concreti el blindatge.

El decret del Govern explicita el veto o l’eliminació de qualsevol percentatge o proporció en l’ensenyament de les llengües a les aules. També apunta que els projectes lingüístics són validats per la Conselleria d’Educació.