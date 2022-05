Espanya afronta aquesta setmana un important episodi de calor africana. Segons les previsions de l'Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet), els pròxims dies tindrem temperatures molt altes, pròpies en alguns punts del mes d'agost. Els meteoròlegs preveuen que se superaran els 35 graus en àrees de la península Ibèrica i les Balears. També s'esperen els primers registres de 40 graus d'aquest 2022. La situació ha fet que la Generalitat hagi activat un avís per calor per a aquest diumenge per temperatura màxima extrema. L'avís afecta les comarques occidentals de la Depressió Central: l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha manifestat a les xarxes socials que l'avís és el més primerenc que es llança a Catalunya en els últims 10 anys. Des del 2012 no s'activava aquesta prevenció per calor en un mes de maig.

⚠ El SMC acaba de publicar el segon avís de #calor més primerenc des de 2012 (que és quan es va començar a fer avisos amb el format actual) @meteocat



🔴 NO serà onada de calor (no se superarà el llindar de 3 dies consecutius amb valors anormalment elevats). Serà pic de calor. pic.twitter.com/JeKciL9PZ3 — Sarai Sarroca 🎗 (@sarai_sarroca) 19 de mayo de 2022

Sarroca ha precisat que l'episodi no arribarà a la categoria d'onada de calor perquè no se superarà el límit de tres dies seguits amb valors anormalment alts. «Serà un pic de calor», ha sentenciat.

⚠️ Tenemos por delante una semana en la que el #calor va a ser protagonista. Temperaturas muy altas, de pleno verano. Se superarán los 35 °C en muchos puntos de la Península y Baleares, e incluso podríamos registrar los primeros 40 °C del año. pic.twitter.com/l55gzIG4Y1 — AEMET (@AEMET_Esp) 16 de mayo de 2022

L'Aemet descriu com a «molt inusual per a mitjans de maig» l'episodi de calor. Les temperatures diürnes se situaran entre 10 i 15 graus per sobre de les normals. Les nits tindran temperatures entre 5º i 10 °C per sobre de la mitjana. Hi haurà moltes nits tropicals (en què no es baixarà de 20 °C). Per exemple, Barcelona ha registrat la nit de diumenge a dilluns com la primera nit tropical de l'any. A partir de divendres, un altre element complicarà la situació: la pols en suspensió d'origen saharià. La calima es farà present a Catalunya a partir d'aquell dia i es mantindrà enterbolit el cel almenys durant el cap de setmana.

Extremely hot Central & Western Europe for the middle of May. pic.twitter.com/0ZxZEi8Caf — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) 15 de mayo de 2022

La situació aquest dilluns

Aquest dilluns, els termòmetres s'han tornat a disparar per sobre dels 30 graus en moltes zones del país, en especial en algunes àrees de la vall de l'Ebre, segons les dades de l'Aemet. Les temperatures més altes tornaran a registrar-se a Saragossa i a Lleida, on s'arribarà als 33 graus, el mateix valor previst durant les hores centrals del dia en moltes àrees de la Regió de Múrcia. Els valors seran especialment alts també a Badajoz (30 graus), Bilbao (30), Ciudad Real (30), Còrdova (31), Girona (30), Granada (32), Jaén (30), Logronyo (30), Màlaga (30), Sevilla (30) i Terol (30). Tot i que les màximes se solen registrar just abans de començar la tarda, a mig matí hi havia registres molt elevats: a Huércal-Overa (Almeria) els termòmetres han pujat molt de pressa a 26,7 graus; a Múrcia, a 26; en alguns llocs de l'arxipèlag balear, a 25,6; a Zumaia (Guipúscoa), a 25,2, i a Màlaga se superen ja els 25 graus.

Dimarts, més

Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia apunten que dimarts, tot i que baixaran a l'oest de Galícia, tornaran a pujar a la major part de la resta de la península, i que poden superar els 35 graus a la vall del Guadalquivir. Tornaran a ser molt altes també a Saragossa i a Lleida, on els termòmetres arribaran fins als 36 graus, segons l'Aemet.