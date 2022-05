Quatre mil interins, encara pendents de la seva oposició després de més de 6 mesos

Uns 4.000 interins fa més de sis mesos que esperen les notes dels seus exàmens que els diran si podran o no ser funcionaris del cos superior d’administratius de la Generalitat de Catalunya. Fa sis mesos que esperen per disputar-se 760 places després de tres anys estudiant, ja que aquest procés de selecció per accedir de forma estable a la funció pública va començar formalment a finals del 2019. I encara falten dues proves més per culminar l’oposició.

Una lentitud inexcusable per al Síndic de Greuges de Catalunya, que ha renyat l’executiu català per la tardança, després de rebre 21 queixes formals, li retreu la «situació de cansament, desmotivació i desmoralització dels aspirants» que això està causant entre els opositors i critica la manca de transparència en el procés. «Una vegada que el tribunal qualificador disposi de la correcció dels exercicis de la primera prova, es procedirà a donar publicitat de les qualificacions», afirmen des de la Conselleria de Presidència. Aquesta convocatòria ha estat denunciada pel sindicat IAC davant del contenciós administratiu per la tardança en els terminis. Totes les administracions públiques estan ultimant o ja han publicat les seves ofertes públiques d’ocupació extraordinàries per intentar estabilitzar centenars de milers d’interins que porten anys esperant una oportunitat per poder consolidar la plaça.