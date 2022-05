Una clínica nega un implant capil·lar a un home només per ser portador del VIH

La Fiscalia de delictes d’odi ha demanat que s’inhabiliti durant tres anys els dos responsables d’una clínica estètica que van rebutjar un servei d’implant capil·lar a un client que era portador del VIH, malgrat que això no suposava cap risc afegit ni per al pacient ni per als metges. En el seu escrit, el fiscal del Servei d’Odi de la Fiscalia de Barcelona atribueix als dos acusats, responsables de la Clínica Estètica E S.L, un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques, pel qual també sol·licita que indemnitzin amb 2.500 euros la víctima pels danys morals causats. Els responsables de la clínica van enviar al pacient un correu electrònic en què, sense oferir-li cap explicació, li comunicaven que no li aplicarien l’implant capil·lar.