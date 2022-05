Colau demana quatre anys més per completar el seu projecte de ciutat

Ada Colau es presentarà a les eleccions municipals de maig del 2023 i optarà així a un tercer mandat com a alcaldessa de Barcelona. La decisió es donava per feta fa temps i Colau la va confirmar ahir en una compareixença. Escortada pels tinents d’alcalde del seu govern Janet Sanz, Laura Pérez i Jordi Martí Grau, l’alcaldessa va proclamar: «Serà un honor i una alegria optar a un tercer mandat com a alcaldessa de Barcelona».

I va justificar la pròrroga que reclama als votants: «Hi ha centenars de projectes a la ciutat que mereixen ser consolidats. Val la pena un tercer mandat per aconseguir-ho». «Fa set anys que soc alcaldessa de Barcelona. És un honor, però no és un projecte individual, és col·lectiu. Vaig dir a Barcelona en Comú que l’organització havia de decidir si m’havia de presentar. Estic molt agraïda perquè el procés ha estat molt ampli. Es va acordar per una amplísima majoria que optés a un tercer mandat. Accepto la proposta», va explicar.

Barcelona en Comú va complir el cap de setmana passat el tràmit necessari perquè l’alcaldessa pogués fer el pas. El codi ètic del partit preveu una limitació de dos mandats, per donar compliment al discurs que el pas per la política no s’ha d’eternitzar. No obstant, la norma té una excepció: en cas que els integrants del partit ho aprovin, s’hi pot afegir un tercer de manera extraordinària. BComú va celebrar diumenge passat una votació sobre aquesta possibilitat, que es va resoldre amb rotunditat: 211 vots a favor que Colau tornés a presentar-se i una abstenció. El que els més vells coneixen com una votació a la búlgara.

Colau, per tant, es presenta per última vegada. Ha d’afrontar unes primàries en el seu partit, però ningú contempla la possibilitat que les perdi. De fet, és més que probable que no tingui ni rival (excepte que l’abstencionista de diumenge faci un pas endavant).

Si torna a aconseguir la vara de comandament municipal i no hi ha imprevistos en el calendari (aquests regidors que se’n van abans d’acabar l’últim mandat per procurar rodatge al successor), deixarà de ser alcaldessa el 2027, després de dirigir Barcelona durant 12 anys. En aquest cas seria la tercera persona que ha estat més temps al capdavant de la ciutat, només per darrere de José María de Porcioles, que va ocupar durant 16 anys el càrrec (de 1957 a 1973), i de Pasqual Maragall, que va dirigir el consistori durant 15 anys (de 1982 a 1997).

Una decisió meditada

L’alcaldessa va assegurar que la seva decisió no estava presa fa temps, que ho ha meditat amb calma. I en aquest punt va esmentar la seva família: «Això no era obvi. No és una escenificació, no em semblava evident que hagués d’optar a un tercer mandat. Mai m’he penedit de ser alcaldessa, però és cert que la política ha de ser renovació, i que hi ha una part de sacrifici personal. M’he pres el meu temps per parlar amb la meva família, que assumeix aquests costos», va afirmar l’alcaldessa.