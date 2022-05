«Puigdemont no va rebutjar l’oferta dels russos. Només va dir: ‘Seguiu parlant’»

La declaració judicial de Víctor Terradellas, exdirigent de CDC, conté passatges reveladors de la relació entre diversos enviats russos i Carles Puigdemont durant els dies previs a la frustrada declaració unilateral d’independència (DUI) del 27 d’octubre del 2017. Davant del jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, fa una setmana, l’enllaç de l’expresident de la Generalitat va intentar desvincular-lo de la trama, però també va admetre que «no va declinar» l’oferiment d’ajuda dels russos, sinó que «va demanar continuar parlant» amb ells. Així ho revela la gravació de l’interrogatori a l’home de confiança de Puigdemont, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La intervenció de Terradellas conté diversos focus d’interès, però el principal, i pel que més s’interessa el jutge, són les reunions de Puigdemont amb emissaris russos pocs dies abans de la DUI, que l’expresident no havia admès fins fa una setmana. Terradellas, exresponsable de relacions internacionals de CDC, va propiciar aquestes trobades.

«Hi ha una gent, el 23 o 24 d’octubre del 2017, uns senyors russos, [entre ells] Sergey Motin [li van dir que era un general de Rússia], i Jordi Sardà (empresari), es posen en contacte amb mi i em demanen veure el president de Catalunya. Jo faig de ‘correveidile’, i li dic: Aquests senyors volen veure’t, tu vols veure’ls? I en aquest cas diu que sí», explica Terradellas.

«Escepticisme de tothom»

Què volien aquests emissaris russos? «Proposen ajuda. Entre les coses que proposen hi ha 10.000 soldats russos», diu l’exdirigent de Convergència. És en aquest punt on intenta transmetre al jutge que Puigdemont no està d’acord amb l’oferiment: «Aquí hi ha un escepticisme de tots, perquè el nostre és un procés cívic, pacífic i democràtic. Puigdemont no vol ni sentir-ne parlar. I també proposen un postfinançament, ajudar a finançar la república catalana si es converteix en república».

Però quan el magistrat li pregunta per la resposta del llavors president a aquestes paraules, Terradellas ja deixa clar que no hi ha una reacció adversa en aquell moment a l’oferiment dels russos: «No diu res, diu que es manté atent, que agraeix la visita, i que ja anirem parlant».

I, de fet, l’endemà, encara abans de la DUI, Puigdemont torna a reunir-se amb emissaris russos. «L’endemà d’aquesta reunió ve un altre senyor de Moscou, que només en conec el nom, no el cognom, que es diu Nikolay. I és més o menys semblant. Es parla de criptomoneda, i es torna a parlar del finançament que tenen», assegura Terradellas

Quan el togat pregunta «per què abans de la DUI Puigdemont declina l’oferiment de Nikolay i després [Terradellas] es reuneix» amb l’emissari rus (va viatjar a Moscou el setembre del 2018), l’home de confiança de l’expresident aclareix: «No va declinar, l’únic que diu és ‘continuar parlant’, i seguim parlant amb Nicolai». Una investigació conjunta internacional va identificar Nikolay com a Nikolay Sadovnikov, un misteriós exdiplomàtic i empresari. Els russos estaven especialment interessats en la regulació de les criptomonedes.

Per a aquest assumpte, continua en un altre passatge, Puigdemont va pensar en Elsa Artadi, que acaba d’abandonar la política però aleshores era un dels principals actius de JxCat. De fet, «l’endemà de la reunió amb el president hi va haver la reunió amb Elsa Artadi, ja no al Palau, sinó fora del Palau», afirma Terradellas. Però, sempre segons la declaració judicial, els russos es van decebre en veure els escassos preparatius de la independència. «Quan aquests senyors van veure que aquí no hi havia res preparat, res… Ells reculen molt. Nikolay només es queda dos dies perquè veu que tot era broma», diu.