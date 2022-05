La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha afirmat que segurament apareixerà algun cas de verola del mico a Catalunya en els propers dies. En declaracions a RAC1, ha afirmat que encara no hi ha cap cas confirmat però ha afegit que sempre hi ha algun pacient amb alguna malaltia similar "que cal estudiar". En tot cas, ha assegurat no estar preocupada perquè es tracta d'una malaltia poc freqüent i coneguda, de la que ja s'havien donat casos en països occidentals. Aquests casos acostumen a ser brots "petits i en un entorn concret". Ara, ha explicat que s'està a l'espera de saber el protocol que estableixi la comissió de Salut Pública i si s'acaba establint la necessitat de vacunar els contactes estrets, vaccí que s'hauria de comprar.