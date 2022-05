La candidatura encapçalada per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exconseller Jordi Turull per dirigir Junts per Catalunya s'ha presentat aquest dissabte apel·lant a la "determinació" de la tardor del 2017. Així ho ha afirmat Turull, que també ha reivindicat l'expresident Carles Puigdemont com el "referent polític". "Aquesta és el nostre origen. Ens remetem a l'1 d'octubre i al 21 de desembre", ha dit Borràs, amb referència a l'1-O i a les eleccions al Parlament d'aquell any. També ha assegurat que la candidatura té una "imatge de solvència per avançar cap a la independència". La nova direcció de Junts s'escollirà el 4 de juny en un congrés a Argelers, en què la militància decidirà si avala la candidatura de Borràs i Turull.