«Dalmases gestionava totes les subvencions de la Diputació»

La declaració de Víctor Terradellas davant del jutge Joaquín Aguirre, fa una setmana, va sobresortir per les extenses explicacions que va donar sobre els contactes entre emissaris russos i l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Però en la causa contra ell també destaca el seu paper com a directiu de dues organitzacions, Catmón i Igman, que van rebre nombroses subvencions d’institucions públiques; de fet, l’exdirector de relacions internacionals de Convergència està imputat pel presumpte desviament d’aquests fons.

Terradellas va descarregar tota la responsabilitat en Francesc de Dalmases, el seu llavors soci i avui diputat al Parlament. Dalmases, persona d’estreta confiança de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, està a punt de convertir-se en vicepresident de Junts, però abans de la seva entrada en política va ser responsable de Catmón i Igman. El juliol del 2021, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar investigar el parlamentari, encara que el jutge Aguirre li ha ofert personar-se en la causa.

Fins a tres vegades en la seva declaració Terradellas apunta Dalmases com a responsable d’aquestes entitats. «Entre el 2012 i el 2016 o el 2017, Catmón i Igman van recaptar 1.236.000 euros», li recorda el jutge. «Si ho diu, m’ho crec», afirma l’exdirigent de CDC. «El que li pregunto és qui s’encarregava de gestionar l’obtenció de totes aquestes subvencions», insisteix el magistrat. «A partir del 2012, jo no estic present en l’organització. Qui tot ho porta és Francesc de Dalmases, perquè és president d’Acció Solidària Igman i és el director de la revista [ONGC, publicació creada per influir internacionalment en favor de la independència de Catalunya]. Jo em dedico de ple a ser secretari d’assumptes exteriors de CDC, i la meva presència a les seus d’Igman o Catmón és nul·la», diu Terradellas.

«No vaig presentar projectes»

Quan el jutge li pregunta per les subvencions de la Diputació de Barcelona –que controlava Convergència–, Terradellas insisteix. «Jo mai no vaig presentar cap projecte, ni vaig justificar cap projecte», assegura. «Aleshores va ser el senyor Dalmases qui va tenir totes les relacions amb la Diputació de Barcelona?», inquireix Aguirre. «Sí, ell era l’encarregat de portar tots aquests temes com a president de l’organització». Quan la pregunta apunta a altres institucions, la resposta és sempre la mateixa.