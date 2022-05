El Govern pacta amb els sindicats com serà l’estabilització dels funcionaris

La Generalitat de Catalunya ha aconseguit un acord amb les organitzacions sindicals més representatives en la funció pública per determinar com seran els processos d’estabilització d’interins. La Conselleria de Presidència es va reunir dimecres amb les centrals per certificar els criteris de puntuació de les 27.584 places que sortiran publicades via concurs de mèrits. Cada cos i organisme –administratius, sanitaris o docents– convocarà al llarg dels propers mesos el seu propi concurs, amb el detall de places. Els candidats a aquestes places no hauran de passar un examen o prova tal com ha estat recurrent fins ara en les proves d’accés a la funció pública i s’han de limitar a acreditar una sèrie de requisits.

Què tindrà en compte la Generalitat per assignar cadascuna d’aquestes 27.584 places? El Govern i els agents socials han pres parcialment com a referència el plec de condicions acordat a la Diputació de Sevilla, una de les primeres institucions que han tancat les condicions d’accés via concurs de mèrits. L’experiència acumulada serà la principal base dels postulants, en línia amb l’esperit de maximitzar les possibilitats dels interins que porten anys a l’administració sense poder consolidar la seva plaça. Tot i que qualsevol persona podrà presentar-se, aquells que no tinguin antiguitat en l’administració no tenen realment possibilitats d’accedir a una d’aquestes places.

Sobre una puntuació màxima de 100 punts on 0 és la pitjor nota i 100 la millor, l’experiència comptarà 60 punts. I aquests es distribuiran de la manera següent: per cada mes que una persona hagi acumulat des d’abans del 2006 fins a aquell any a la Generalitat sumarà un total de 0,166 punts. Entre el període del 2007 al 2015 sumarà 0,333 punts per cada mes i entre el 2016 i actualment sumarà 0,666 punts per cada mes treballat. Si l’experiència acumulada és en una altra administració pública, la puntuació serà diferent.

La suma de tots els mesos ponderats donarà un resultat, que com a màxim serà de 60 punts i només es tindrà en compte el temps treballat dins una mateixa categoria professional. És a dir, si el professional acumula antiguitat en diferents categories, només podrà presentar-se per aquella en què hagi estat més temps com a interí. Segons els criteris sobre experiència pactats, a partir dels 8 anys i mig el sol·licitant ja tindrà la màxima puntuació en aquest àmbit.