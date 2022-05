Els directors de 300 escoles avisen del risc de «col·lapse» de l’educació pública

Les direccions de gairebé, per ara, 300 centres educatius públics de Catalunya han signat un manifest conjunt, que faran arribar en els propers dies al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, exigint-li «mesures i no paraules» per dotar les escoles de més recursos. «Més pressupost i més professors per poder desplegar una educació inclusiva i de qualitat», resumeixen les direccions, que afirmen estar esgotades per la «sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió mai vista». Una situació que atribueixen la «manca de planificació i de recursos». A Catalunya hi ha més de 5.000 centres escolars entre escoles bressol, primària i secundària públiques i privades. D’aquests, més de 3000 són públics.

L’estat d’ànim i la preocupació que senten els han portat a voler traslladar a Cambray que la situació «és insostenible» i «no es pot perpetuar en el temps». Adverteixen que hi ha «risc real» que el sistema d’educació pública «es col·lapsi» i «no es pugui garantir el funcionament de l’escola pública amb uns estàndards mínims de qualitat». «Sense recursos no es pot garantir una escola inclusiva i de qualitat. Cal personal per donar una educació personalitzada i atendre la diversitat», afegeixen.