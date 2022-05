El jutge crida a declarar Artadi com a testimoni per la seva reunió amb la trama russa del procés

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha ordenat a la Guàrdia Civil que esbrini el domicili de l’exdirigent de Junts Elsa Artadi, per citar-la a declarar el 31 de maig com a testimoni per la trama russa del procés. L’objectiu és que expliqui la reunió en què va acompanyar l’expresident Carles Puigdemont a la Casa dels Canonges i en què van participar diversos emissaris russos, entre ells l’exdiplomàtic Nicolai Sadovnikov i l’exgeneral Sergei Motin. Aquesta trobada es va produir l’octubre del 2017, dies abans de la declaració unilateral d’independència (DUI).

Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals de Convergència i amic de l’exmandatari català, va declarar davant del magistrat que Artadi, que el 6 de maig va renunciar a ser candidata a l’alcaldia de Barcelona per Junts, havia estat en una de les dues trobades entre Puigdemont i els emissaris del Kremlin, en què aquests van proposar tant suport econòmic com el trasllat de «10.000 soldats» per ajudar una eventual Catalunya independent. Aquest imputat va assegurar que no recordava si l’exdirigent independentista havia estat en la primera reunió, en què va intervenir només un rus anomenat Sergei Motin (va ser presentat com a exgeneral), o en la segona, a la qual va assistir Sadovnikov. Ambdues es van fer en un període de pocs dies. Un consorci de periodistes internacionals té proves documentals que Sadovnikov va arribar a l’aeroport de Barcelona el 26 d’octubre del 2017, un dia abans de la DUI. En la seva extensa declaració, de més de tres hores, Terradellas, que està imputat per presumpte desviament de fons de la Diputació de Barcelona a través de l’entitat que dirigia, Catmón, va revelar un fet que fins ara era desconegut. I és que l’expresident de la Generalitat va delegar en Artadi una posterior reunió amb aquests ciutadans russos per parlar de criptomonedes.