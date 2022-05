Rosell es querellarà contra Villarejo per la investigació irregular contra ell

L’advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, va anunciar ahir que es querellarà contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo arran de la informació que revelava que les clavegueres de la Policia van ordir la investigació que va portar a la presó l’expresident del FC Barcelona, que després de gairebé dos anys a la presó preventiva va ser absolt per l’Audiència Nacional. La querella també inclourà unes declaracions de Villarejo en què va afirmar que la jutgessa que va enviar el seu client a la presó provisional, Carmen Lamela, va ser premiada amb un trasllat al Tribunal Suprem per aquest empresonament.

Documents, testimonis i gravacions evidencien que Villarejo va iniciar les indagacions contra Rosell sota el paraigua del Projecte Barna o Operació Catalunya, que és com s’anomena la investigació irregular que va obrir la policia del Govern del PP per acusar polítics catalans i personatges suposadament del seu entorn de delictes de corrupció. La investigació que va enviar Rosell a la presó es va iniciar el 2015 i va romandre secreta fins al seu arrest, el 2017. Però hi ha una gravació que demostra que el dia de la detenció de l’expresident del Barça, un agent de policia va trucar a José Luis Pérez, denunciant i persona amb qui havia contactat Villarejo el 2014, per agrair-li la seva col·laboració en el cas. Villarejo va escriure el 10 de gener de 2014 al seu diari la primera cita relacionada amb la seva investigació sobre Rosell, a qui des de diferents sectors polítics s'acusava d’haver posat el FC Barcelona al servei de l’independentisme català.

Les anotacions

El comissari va escriure en la seva agenda: «José L. Pérez. Veure’ns Hotel Fènix 18 h. dilluns». Uns dies després, el 28 de gener del 2014, el comissari torna a esmentar l’expresident del Barça: «José Luis Pérez. Amic de Viki [Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola i principal testimoni en el cas Pujol]. Dilluns vol parlar per seguir amb el tema Rosell i la resta». Pérez ha confirmat la reunió amb Villarejo.

Aquest contacte a l’Hotel Fènix va coincidir en el temps amb la decisió de la Fiscalia de demanar a l’Audiència Nacional l’admissió d’una querella presentada contra el president del FC Barcelona pel fitxatge del brasiler Neymar Junior. El 22 de gener del 2014, el jutge va obrir una causa per la compra del jugador, una decisió que va precedir a la dimissió de Rosell, que va ser rellevat per Josep Maria Bartomeu. En el cas Neymar, el Barça va pagar dues multes per un import total de 5,5 milions per dos delictes de frau a Hisenda en el fitxatge del jugador, després d’haver arribat a un acord amb la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat. El tribunal va dictar sentència in voce.

En una entrevista de RAC-1 ahir, Molins va explicar per què començarà per Villarejo: «Posar una querella contra Lamela suposaria que la investigació l’hauria de portar el Tribunal Suprem i no vull, perquè ella és allà dins». El lletrat també va demanar que actuï el Poder Judicial: «M’agradaria que el sistema judicial reaccionés».