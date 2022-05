El Tribunal Suprem nega que les escoltes a Boye influïssin en les seves causes

Totes les intervencions que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) va practicar al telèfon de l’advocat Gonzalo Boye, que compta entre els seus defensats amb els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra, l’actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, i els exconsellers fugits Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, van ser anteriors a qualsevol resolució que la Sala Contenciosa Administrativa va adoptar sobre aquests últims en relació amb la possibilitat de ser elegits o la pèrdua dels seus escons.

Fonts de l’alt tribunal assenyalen que cap de les intervencions del mòbil denunciades per Boye va coincidir amb els procediments electorals dels seus defensats en què va participar el magistrat del CNI Pablo Lucas. El lletrat va presentar una querella als jutjats de Madrid pels almenys 18 atacs que va detectar al mòbil entre el gener i el maig del 2020, així com un més, el 30 d’octubre d’aquell any.

Després de la comissió de secrets oficials del Congrés, Boye va saber que les punxades eren una conseqüència d’una intervenció del CNI realitzada el 2019 amb autorització judicial, fet que va portar l’entorn de Puigdemont a anunciar que començarà una ofensiva judicial contra Lucas per no abstenir-se en els procediments relatius als seus defensats. El primer pas serà plantejar el cas en les causes que ja se segueixen. davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal General de la UE per la suposada vulneració del dret de defensa dels seus clients.

Les mateixes fonts assenyalen que en el cas del CNI les intervencions es prolonguen per un espai de tres mesos prorrogables per altres tres i tot el que és aliè a l’objecte que les motiva és destruït, destinació que va tenir tot assumpte que pogués incumbir els seus defensats. Com és lògic, neguen que la intercepció de les comunicacions del lletrat tingués qualsevol relació amb l’actuació dels seus clients i asseveren també que va obeir les causes previstes a la llei: «Evitar qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial d’Espanya».