Vettel persegueix per Barcelona sense sort els lladres de la seva motxilla

El pilot de Fórmula 1 Sebastian Vettel va patir ahir a Barcelona el robatori d’una motxilla en què guardava documentació personal a primera hora del matí. L’estrella de l’automobilisme havia participat el passat cap de setmana en el Gran Premi d’Espanya de Montmeló i cap a les vuit del matí circulava, juntament amb membres de la família, pel centre de la capital catalana. Davant d’un hotel, Vettel va haver de sortir un instant del vehicle, que pertany a la mateixa marca que l’escuderia amb què competeix, Aston Martin. Aquell instant va ser aprofitat per un lladre per agafar una motxilla -que contenia documentació personal del pilot- i va fugir. Vettel, després d’adonar-se del furt, de seguida va recordar que a l’interior de la motxilla hi havia els auriculars airpods, que disposen de GPS. Així que va treure el mòbil i va constatar que efectivament podia seguir en temps real el recorregut del lladre, que es dirigia cap al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Tot i això, va decidir deixar el cotxe Aston Martin i demanar prestat un altre vehicle. Un testimoni que va veure l’escena va relatar que Vettel es va acostar a una dona que acabava d’arribar al lloc en un patinet elèctric i li va demanar amb aquestes paraules: «Sóc Sebastian Vettel, em deixes el teu patinet?». La dona, segons aquest testimoni, va reaccionar contrariada, però va acabar accedint després que Vettel li prometés que li tornaria de seguida. I va complir la seva paraula.

Amb el seu nou sistema de transport, Vettel va iniciar el seguiment del lladre. Els Mossos d’Esquadra, que ja havien estat alertats del robatori i de la persecució que acabava de començar, van contactar amb el pilot per demanar-li que abandonés el seguiment i es dirigís a una comissaria per formalitzar la denúncia per no exposar-se a cap risc. Vettel, tot i això, va explicar que no estava en perill perquè no tenia contacte visual amb el lladre -o lladres- atès que únicament estava seguint el seu recorregut a través del telèfon. Segons fonts policials, una patrulla dels Mossos es va poder reunir amb Vettel al cap de pocs minuts i, a partir de llavors, els agents van continuar amb el rastreig gràcies a la informació que en directe els transmetia el pilot de Fórmula 1. Així els policies van acabar dirigint-se poc després al lloc exacte on es va aturar el senyal: una merceria de Ciutat Vella.

Gerro de flors

Els auriculars van aparèixer a l’interior d’un gerro de flors. Però no hi havia ni rastre de la motxilla. El més plausible és que el lladre obrís la bossa, s’adonés de la presència dels airpods susceptibles de ser geolocalitzats i se’n desfés en el primer lloc que va veure: el gerro de flors. El lladre i la motxilla segueixen desapareguts, amb tota la documentació personal que guardava de Vettel, que inclou el permís de conduir que el pilot fa servir per poder circular per Espanya. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per intentar recuperar la bossa i compten amb la gravació que van efectuar les càmeres de seguretat de l’hotel davant del qual es va produir el robatori.