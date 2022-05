Borràs va preguntar pels contractes sota sospita a un amic sent consellera

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es va interessar per un contracte de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a un amic seu, Isaías Herrero, quan havia deixat la direcció d’aquesta entitat i era consellera de Cultura, el 26 de juny del 2018, segons uns àudios que s’incorporaran ben aviat a la causa que se segueix contra la dirigent de Junts per presumpta malversació de fons, segons fonts judicials. El funcionari que va rebre aquest missatge de Whatsapp va reconèixer ahir que el va rebre, encara que no va ser l’únic. Mesos abans, el 7 de febrer del mateix any, quan ja era diputada, Borràs va enviar un altre missatge en què va dir a aquest tècnic de la ILC, que està imputat en el mateix procés judicial, que s’havia assabentat que els Mossos s’havien personat a la seu d’aquesta institució i li demanava que si passava una altra vegada que l’avisés.

Aquesta revelació es va produir durant la declaració com a imputat del funcionari de la ILC Roger E., que va tramitar els contractes sota sospita d’Isaías Herrero, amic i col·laborador de Borràs. El jutge ha pogut escoltar els àudios i ha demanat aportar-los. Aquest encausat va explicar davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que instrueix el cas que era l’ara presidenta del Parlament qui decidia sobre la contractació de serveis, entre ells els encarregats a Herrero. Va detallar que ell no era qui portava la paperassa sobre la contractació i que sí que va tramitar els que estan sent investigats perquè suplia una companya que estava de baixa. «Era Borràs la que li indicava contracta aquest i aquest», van explicar les fonts consultades. El tècnic aclareix que no va rebre cap indicació sobre com s’havia de fer aquesta contractació i que ell era un simple funcionari. En la causa hi ha correus electrònics seus amb Herrero. «La responsable de la contractació i qui decidia l’empresa és Borràs», va dir. L’imputat va destacar davant del togat que la Intervenció General de la Generalitat va alertar l’ILLC el juny del 2014 que l’any anterior s’havia detectat excessius contractes menors (de fins a 18.000 euros) i que s’havia de canviar el sistema d’adjudicació de serveis. Borràs va arribar a presentar al·legacions a aquest informe, però alhora va continuar amb el mateix mètode. La fiscalia l’acusa, precisament, de fraccionar contractes per imports superiors per així poder-los donar sense concurs i publicitat. És a dir, a dit. El procés judicial s’ha obert per un delicte continuat de prevaricació, frau administratiu, falsedat en document mercantil i malversació, que suposadament es van cometre quan Borràs era directora de la ILC. La presidenta del Parlament està imputada per afavorir presumptament Herrero, amb qui, segons el jutge, va acordar, entre març del 2013 i febrer del 2017, el fraccionament de 18 contractes menors de prestació de serveis informàtics, reflectint imports i conceptes inventats. Les quanties de cadascun eren inferiors a 18.000 euros.