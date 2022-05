Discoteques de Catalunya donaran taps per als gots per evitar la burundanga

Una vintena de discoteques de Catalunya repartiran taps per als gots per evitar que algú pugui introduir-hi drogues com la burundanga amb l’objectiu de cometre una agressió sexual, segons va avançar el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, a TV-3. Aquesta mesura forma part d’una sèrie d’accions emmarcades en la implementació d’uns distintius internacionals de seguretat en aquests establiments. Així, els locals que s’hi adhereixin rebran formació sobre això i també adoptaran altres eines com el conegut com a Ask for Angela, que permet al personal saber que si algú pregunta per Angela és per alertar que està en perill. Boadas va concretar que algunes de les discoteques ja tenien els distintius i els estan renovant, mentre que d’altres s’hi adheriran per primer cop. Va lamentar que es donin episodis de dones drogades per abusar-ne, encara que va explicar que passa tant a les discoteques com en altres contextos.