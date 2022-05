Sang, menstruar, expulsar, regenerar, cicle vital. La regla. Aproximadament cada 28 dies (cada dona té un cicle divers), moltes dones i persones menstruants vivim el procés de la regla, que de mitjana gairebé dura uns 40 anys. Tanmateix, aquest fet natural del cos encara està molt lluny d’arribar a un estatus de normalitat social i econòmica, a causa de les desigualtats de gènere que la travessen. La menstruació és política, i hem de deixar d’entendre-la com un tema privat. Els estigmes i prejudicis que envolten la regla, vinculats a una manca d’educació menstrual, aboquen a qui la té a amagar els productes menstruals quan va a canviar-se per vergonya, o a deixar de fer activitats com anar a la piscina. A més, a l’estigma social se li suma la discriminació econòmica, atès que no tothom té un accés igualitari als productes menstruals.

4 de cada 10 dones no es poden permetre el producte menstrual que voldrien, i fins a un 22,2% denuncien no haver tingut accés a productes menstruals en algun moment de la seva vida per qüestions econòmiques, segons un estudi estatal de l’Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina. Per si això no fos prou, la menstruació té un elevat impacte mediambiental. A Catalunya, cada any es consumeixen vora 752 milions de productes menstruals d’un sol ús —com ara compreses o tampons—, que s’han fabricat contaminant i que són molt difícils de reciclar.

Per tal de canviar la percepció social de la menstruació i empoderar les dones i persones menstruants en el coneixement i decisió sobre el seu propi cos, així com promoure l’accés igualitari als productes reutilitzables de llarga durada, la Conselleria d’Igualtat i Feminismes ha activat, conjuntament amb Educació, Salut i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Pla d’Equitat Menstrual, en el marc de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius.

La primera acció del Pla és “La meva regla, les meves regles", un projecte que s’ha iniciat aquest mes de maig. S’han repartit estoigs de productes menstruals reutilitzables, formats per una copa, calces i compreses, a alumnes de tercer d’ESO d’instituts d’arreu del territori. En aquesta primera fase el projecte s’ofereix a 24 centres educatius, i el proper curs escolar arribarà a la resta.

L’objectiu és facilitar l’accés a aquests productes mediambientalment sostenibles a les noies i persones menstruants i donar la possibilitat que els coneguin i els puguin provar, per tal que escollin el més adequat. Garantir la disponibilitat i l’accés als productes menstruals reutilitzables, com ara les compreses reutilitzables o les calces menstruals, ajudaria a reduir la pobresa menstrual que pateixen actualment gairebé una de cada cinc dones a la Unió Europea.

Educació menstrual per trencar tabús

El projecte “La meva regla, les meves regles” també inclou sessions d’educació menstrual per part d’una llevadora i una infermera a tota la classe, tant noies com nois, en el marc del Programa Salut i Escola. En les sessions s’explica el funcionament dels productes i s'acompanya a més de 2.600 joves en el coneixement del propi cos i del cicle menstrual, que té impacte en la salut global. Aquesta acció contribueix a desenvolupar l’educació en sexualitats, que amb el nou decret d’Educació passarà a ser curricular en totes les fases de l’educació obligatòria a Catalunya.

L'educació menstrual és, sens dubte, una actuació clau, si tenim en compte que el 57,8% de les dones explica no haver tingut educació menstrual o que aquesta va ser parcial, insuficient per preparar-les per a la seva primera regla. A més, el 42% s’ha sentit discriminada o jutjada per tenir la menstruació en algun moment.

L’arribada de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes ha facilitat que quatre departaments treballin conjuntament per donar una resposta governamental a un fet polític, la menstruació. “El feminisme parteix de la premissa que ‘allò personal és polític’, i la menstruació és política”, assegura la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre. El Pla d’Equitat Menstrual sorgeix d’una idea clara: menstruar és un fet polític, cultural i social. Sagnar, expulsar i regenerar forma part d’un cicle, el de la menstruació, que compartim amb veu alta perquè totes les dones i persones menstruants ens puguem empoderar i conèixer el nostre cos. Com diu el lema del projecte, la nostra regla ha de ser amb les nostres regles: nosaltres coneixem i sabem sobre el nostre cos i, per tant, nosaltres decidim. S’ha acabat amagar la regla.