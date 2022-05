Sindicats i entitats posen en dubte que l’acord tanqui el conflicte

Primeres reaccions de la comunitat educativa a l’acord d’ERC, PSC, JxCat i comuns per protegir el català a les aules. Des d’USTEC, sindicat majoritari a les escoles públiques, la seva portaveu, Iolanda Segura, va qualificar de «presa de pèl» la nova llei i va augurar que la norma i el decret llei que prepararà el Govern «no frenaran l’ofensiva judicial». Per a Segura, «no blinda el català ni la immersió lingüística» i «posa punt final a la immersió». La portaveu d’USTEC considera que està en línia amb la modificació de la llei de política lingüística que van pactar ERC, PSC i comuns, però «més maquillada» i «ambigua».

«Una llei ha de millorar i aquesta no millora la situació del català», va assenyalar la dirigent d’USTEC. Tem que el fet que els centres tinguin llibertat per dissenyar els seus projectes lingüístics en funció de l’entorn sociolingüístic obri la porta a la segregació per raó de llengua. Apunta que hi pot haver centres que superin el 25% de castellà a les aules. «Es crearà una situació desigual i segregadora en funció de la llengua. És inadmissible». «Lamentem que la línia de la classe política i del Govern no sigui la immersió, que és el que dóna cohesió, igualtat i garanteix l’aprenentatge de les dues llengües», va reblar.

També descontenta, però per motius oposats, es mostra l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB), que reclama al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el compliment forçós de la sentència que obliga a impartir un 25% de les matèries en castellà a les aules. La seva presidenta, Ana Losada, va assenyalar que «el jutge no admetrà aquest acord per saltar-se la sentència». «La sentència és molt clara. El castellà és vehicular en tots els centres. No és pas curricular, ni d’aprenentatge i la seva posició al centre no és arbitrària en funció del que decideixi el conseller o les direccions dels centres», va apuntar Losada.

Des de CCOO no ho veuen tot tan negre. Rosa Villaró, representant del sindicat en la plataforma Som Escola, va valorar el consens per a la iniciativa legislativa, si bé va assenyalar que «és un pas» i que «caldrà estar atents a la lletra petita per veure si realment garanteix la immersió i l’escola en català». En aquest sentit, li sembla més evident que la nova llei protegirà les direccions dels centres i deixarà clar que el Departament d’Educació és el responsable últim dels projectes lingüístics.

Una «claudicació»

Paral·lelament, Marta Daviu, la portaveu del Sindicat dels Estudis dels Països Catalans (SEPC), va assenyalar que el pacte assolit dilluns suposa una «claudicació de la defensa del català a l’escola».